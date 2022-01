Skandale-scener: Ramt af flaske

Premier League-spiller blev udsat for en ubehagelig episode i FA Cup-kamp mod Millwall. Se situationen her

Han skulle egentlig bare ud for at tage et hjørnespark, men en enkelt tilskuer tabte hovedet fuldstændig.

Crystal Palace var i lørdagens FA Cup-opgør mod Millwall komme skidt fra start, men havde efterfølgende fået vendt kampen til egen fordel.

Foran 2-1 var det blevet tid til et hjørnespark, som Michael Olise skulle ud og afvikle. Inden han nåede så langt, blev der taget en håbløs beslutning fra Tribunen på The Den.

En tilskuer kastede en flaske efter ham fra tribunen på The Den. Se episoden i klippet øverst.

Den 20-årige Palace-spiller gik hen for at sparke flasken væk og lavede så nogle fagter op mod tilskuerne.

Michael Olise blev ramt af en flaske. Screendump: TV 3 Sport

Olise blev kampens store oplevelse. Franskmanden udlignede til 1-1 på en flot afslutning, hvor han lagde bolden i det lange hjørne, inden han stod for en assist fra nogenlunde samme sted.

Palace og Joachim Andersen var ellers kommet bagud på en kæmpe målmandsbrøler af Jack Butland. Med sejren er Crystal Palace videre til fjerde runde i den prestigefyldte pokalturnering. Se alle tre scoringer her: