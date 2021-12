Skandaløse scener: Fem anholdt

Der var god ro og orden inde på banen, omend Pierre-Emile Højbjerg lavede lidt ravage i West Hams defensiv og lagde op til det første mål.

Uden for kridtstregerne var historien imidlertid en anden. En helt anden.

To fangrupperinger stødte onsdag sammen inden kampen, hvor politiet måtte gribe ind. Der blev anholdt fire, mens en enkelt blev anholdt inde på Tottenham Hotspur Stadium.

Det bekræfter Metropolitan Police ifølge Evening Standard.

Se billederne: Politiet på plads inden kampen

Fuld skærm

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix Foto: David Klein/Ritzau Scanpix Foto: David Klein/Ritzau Scanpix Foto: David Klein/Ritzau Scanpix Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Anholdelserne inden kampe var blandet andet for vold og for overfald på en sundshedsmedarbejder.

Den anholdte inde på stadion måtte følge med politiet mistænkt for at have invaderet banen.

Dele af balladen inden kampen foregik på High Road lige ude foran stadionet i det nordlige London, beretter Evening Standard.

Mediet skriver også, at optagelser viste en mand med blod i ansigtet og en anden, der så ud til at være slået bevidstløs.

Inde på grønsværen tog Tottenham semifinalebilletten med en 2-1-sejr. Se højdepunkterne og Højbjergs lækre assist her: