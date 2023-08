Slår transferrekord: Caicedo lander kæmpeaftale i Chelsea

Chelsea springer banken igen - og slår på ny den britiske transferrekord.

Brightons ecuadorianske midtbanejuvel, Moisés Caicedo skifter til Chelsea på en kæmpestor aftale.

Det bekræfter Chelsea på sin hjemmeside.

Det meldes ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano at være så stor en aftale, at Chelsea smider hele 115 millioner pund, svarende til cirka 995 millioner danske kroner, efter spilleren.

Hele otte år er midtbanespilleren bundet til London-klubben, og som om det ikke kunne være nok, har Chelsea en option på endnu et år.

Brighton betalte i 2021 knap 35 millioner danske kroner for Caicedo. Den pris er blevet større siden. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Liverpool forsøgte forgæves en kapring

Caicedos Chelsea-skifte har været under opsejling det meste af sommeren, men i sidste uge dumpede et tilbud fra Liverpool ned for fødderne af ham.

Det kom så tæt på, at Liverpool-manager, Jürgen Klopp, afslørede på et pressemøde, at Liverpool og Brighton var enige om en handel.

Men pludselig fik Caicedo kolde fødder, og da Chelsea bød på ham kort efter Klopps pressemøde, begyndte brikkerne at falde på plads.

Bønfaldt Arsenal

I januar var titelsatsende Arsenal tæt på at hente ham til klubben.

Ecuadorianeren var i hvert fald Arsenals topprioritet i dét transfervindue, og angiveligt var et skifte også tæt på, men Brighton nægtede at lade ham gå.

Det gjorde Caicedo så sur, at han gik til tasterne på Instagram og skrev et opslag om, at han gerne ville væk og score en ny, lækker kontrakt, så han kunne brødføde sin familie i Ecuador.

Det lykkedes ikke for Arsenal, som hentede Jorginho i samme vindue og som i dette sommervindue betalte kassen for West Ham-kaptajnen Declan Rice.

