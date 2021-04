Slagtet af Ferguson

Under søndagens Premier League-brag mellem Tottenham og Manchester United fik gæsterne annulleret et mål, da Heung-min Son efterfølgende fik tildelt et frispark ved VAR-hjælp.

United-manager Ole Gunnar Solskjær var bestemt ikke tilfreds med Son og kaldte episoden 'pinlig' ifølge BBC.

Til pressemødet inden Uniteds Europa League-kamp torsdag mod Granada blev Solskjær spurgt ind til emnet fair play og kom så med en personlig beretning fra tiden under tidligere United-manager Alex Ferguson.

Tiden skal skrues tilbage til 1998.

- Da jeg selv blev smidt ud mod Newcastle for mange år siden, følte jeg, at jeg gjorde det rigtige for holdet og klubben, men Sir Alex slagtede mig efter kampen.

- Han bad mig om at komme ind på kontoret og sagde: 'Vi vinder ikke på denne måde i Manchester United', og det har jeg levet efter siden.

Solskjær blev sendt i bad før tid mod Newcastle i 1998. Foto: Jeff Mitchell/Ritzau Scanpix

Nordmanden var blevet skiftet ind med godt ti minutter igen. I slutminutterne fik Newcastles Rob Lee en friløber ved stillingen 1-1. Solskjær havde friske ben og jagtede ham.

Han valgte nødbremsen ved at tage benene på Lee.

Direkte rødt, naturligvis.

- Vi vil vinde på den rigtige måde. Det betyder ikke noget, hvem vi spiller imod. Jeg siger ikke, at andre ønsker det. Jeg siger, at jeg tror, ​​at alle managere vil vinde på en fair måde, lyder det fra Solskjær på pressemødet.

