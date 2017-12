Smadrer Messi og Ronaldo med nyt hattrick: Han er årets farligste

Da Lionel Messi lillejuleaften scorede mod Real Madrid på Estadio Santiago Bernabéu, troede den lille argentiner nok, at han skulle være den mest scorende spiller i 2017.

Målet i El Clásico bragte ham én scoring foran Cristiano Ronaldo, men var ikke nok til at give ham titlen som årets farligste. Den tilfalder i stedet Tottenhams Harry Kane, der har brugt julen til at gå målamok.

Nogle timer efter Messis scoring i Madrid lavede den engelske landsholdsangriber hattrick på udebane mod Burnley. Det bragte ham op på 53 mål for klub og land i kalenderåret, og 2. juledag gentog han så kunststykket.

For ottende gang i år lavede den brandvarme englænder hattrick, da Tottenham på Wembley besejrede Southampton 5-2.

Første mål satte han ind i 22. minut med hovedet efter et frisparksoplæg fra Christian Eriksen, det andet faldt kort før pausen efter et flot gennemspillet angreb, og efter pausen scorede han så sit 56. mål i år, da han smart lobbede bolden over Fraser Forster.

Alene i Premier League har 24-årige Kane lavet 39 mål, og han sidder dermed alene på rekorden for flest mål i et kalenderår.

Før kampen delte han den bedrift med Premier League-legenden Alan Shearer, som i 1995 scorede 36 gange for Blackburn.

Harry Kane forlod Wembley med et stort smil - og med kampbolden. I England er det en tradition, at en spiller får bolden med hjem, hvis han laver hattrick. Og de mange hattricks i 2017 har givet Kane en logistisk udfordring…

- Jeg må finde et værelse. I øjeblikket ligger de alle sammen i et skab, sagde Tottenham-stjernen til BBC Sport efter sin sidste af mange store bedrifter i 2017.

- Det har været en fantastisk år. Og at blive sammenlignet med de spillere - Messi og Shearer - er, hvad det handler om. Det er fantastisk at kunne afslutte året med endnu et hattrick.

Skylder middag

Bare fem spillere har lavet over 50 mål i 2017, men kun Harry Kane har et scoringssnit på over ét mål per kamp.

Lionel Messi skulle bruge 63 kampe på sine 54 mål. Kane har kun brugt 52 kampe til at lave to mål flere end verdens i mange øjnes bedste spiller.

- Det handler altid om at kunne forbedre sig hvert eneste år. Det er, hvad jeg har gjort undervejs i hele min karriere, og det er, hvad jeg vil fortsætte med at gøre, sagde 2017’s farligste mand til BBC, mens han over for Sky Sports afslørede, at han nu skyldte alle holdkammeraterne en middag:

- Det var svært ikke at tænke på det (rekorden for fleste Premier League-mål, red.) før kampen. Jeg ville vinde, men selvfølgelig også score. At få den rekord er en fantastisk følelse.

- Før kampen sagde jeg til de andre, at de skulle forsøge at lægge op til mig. Det gjorde de, så jeg må invitere dem ud på middag.

Harry Kane er de to seneste sæsoner blevet topscorer i Premier League, og det ligner et hattrick for målmaskinen. Han er indtil videre noteret for 18 mål i denne sæson.

