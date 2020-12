Sparker 16-årig ned

Tirsdag aften kl. 19 kan du se Sevilla møde undertippede Ciudad de Lucena i den spanske pokalturnering live i Ekstra Bladet+

Man skulle tro, at han ikke kunne grave hullet dybere efter at være blevet anholdt for spirituskørsel, men alligevel er der lige blevet taget et stort spadestik mere.

Den 30-årige Chelsea-reserve Danny Drinkwater har ikke spillet for storklubben siden 2018 og har også været udlejet til Aston Villa og Burnley uden succes.

Han gør sig derfor nu på Chelseas U23-hold. De mødte mandag aften Tottenham, og det endte helt galt.

Spurs' 16-årige Alfie Devine gik voldsomt ned i en tackling på Drinkwater, men herefter kortsluttede det fuldstændig for den 14 år ældre Chelsea-spiller.

Devine var på vej væk fra episoden, men så valgte Drinkwater at sparke Devine ned bagfra.

Begge mandskaber gik amok, og det endte i stor tumult.

Konsekvens: Rødt kort til både Drinkwater og Devine.

Danny Drinkwater har svært ved at gøre noget rigtigt for tiden. Foto: Rui Vieira/AP

Chelsea-spilleren tjener angiveligt 120.000 pund (cirka 1 mio. kr.) om ugen. En hyre, han får frem til sommeren 2022.

Frank Lampard og co. får ikke meget for de penge. Altså udover et par skandaler.

- Jeg ved, at mit skifte til Chelsea ikke har været, som alle ville have det, og jeg har lavet fejl, men det er ikke så simpelt som, at jeg ikke har spillet fodbold og bare hiver løn ind, sagde Drinkwater i september til The Telegraph.

U23-kampen mellem Chelsea og Tottenham sluttede 3-2 til The Blues, og en af de positive historier fra opgøret var, at veteranen Petr Cech var tilbage i målet.

Den 38-årige tjekke stod senest Europa League-finalen tilbage i 2019 for Arsenal mod netop Chelsea, hvorefter han stoppede karrieren, men mandag var han altså tilbage på banen for en stund.

Mål-maskinerne du skal have på dit hold

Superligaen Indefra: Træner flår klub for en mio.

Sandheden bag fyring: Han var dead man walking