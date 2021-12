Spiller fyret efter slagsmål - politi på sagen

Det fløj med knytnæver til højre og venstre, da en spiller fra Epsom & Ewell, der ligger i Southern Combination Football League, forsøgte at få ram på kampens dommer.

Det lignede en ren walkover uden den helt store dramatik for Dorking Reserves, da de mandag var på besøg hos Epsom & Ewell.

Dorking førte komfortabelt 3-0 midt i anden halvleg, og Epsom & Ewell havde netop fået en spiller smidt ud.

Den udviste spiller var dog mildest talt en smule utilfreds med udvisningen og forsøgte at gå til angreb på dommeren.

Flere spillere fra Dorking kom imellem dommeren og den rasende spiller, og det betød, at de blev ramt af slag.

Dommeren blæste forståeligt nok kampen af, efter der var kommet ro på tingene.

Epsom & Ewell skrev efter kampen på Twitter, at de har fritstillet den involverede spiller og tager kraftigt afstand fra episoden.

Ifølge Sky Sports er politiet nu gået ind i sagen, og de undersøger om den angribende spiller skal straffes for sine handlinger.

Formanden for Southern Combination Football League, Steve Nealgrove, skrev på sociale medier, at han var lamslået over episoden og kræver, at FA (The Football Association) skrider til handling.

- Jeg føler, at FA har en mulighed for at gøre noget ved de her episoder, og jeg har selv været ude offentligt og sige, at spillere, der gør sådan nogle ting, får en livstidskarantæne fra de engelske rækker.