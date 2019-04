Stikker til Guardiola: - Han kan ikke uden Messi

Den tidligere hollandske landsholdsspiller Ruud Gullit giver nu Manchester Citys manager Pep Guardiola tørt på i forhold til den spanske chefs muligheder i Champions League.

Det sker i et interview med BeIN Sports, hvor han kommer ind på, at spanieren ikke har vundet den store europæiske turnering siden 2011, hvor Guardiola var cheftræner for FC Barcelona, hvor Lionel Messi også var den helt store stjerne dengang.

- Guardiola vinder ikke Champions League, fordi han ikke har Messi - og det gør en kæmpe forskel, siger han og fortsætter:

- Han prøvede med Bayern, og han kom tæt på, men han vandt aldrig. Når kampene var tætte med Barcelona, så dukkede Messi op. Han var så vital for Guardiolas Barcelona i så mange kampe, lyder det fra Gullit.

Hollænderen peger desuden på, at man simpelthen ikke kan købe sig til et hold, der kan gøre det.

- Jeg har dog ondt af ham. Jeg kan se hans lidenskab for at vinde den, siger Ruud Gullit.

Selv var Ruud Gullit med til at vinde Champions League to gange med AC Milan, hvor han blev købt som verdens dyreste spiller tilbage i 1987 for 52 millioner kroner, ligesom han også blev kåret som verdens bedste samme år.

