Stjerne chokerede - nu får han dødstrusler!

West Ham-profilen Declan Rice fortæller, at han og familien er blevet truet op til flere gange, efter han valgte at stille op for det engelske landshold fremfor det irske

I 2018 besluttede West Hams unge stjerneskud Declan Rice at stille op for England i stedet for Irland, som han ellers har repræsenteret gennem det meste af karrieren.

Nu afslører den 20-årige stjerne i et interview med ITV News, at han op til flere gange har modtaget trusler på de sociale medier, mens også familien er blevet truet efter skiftet til det engelske landshold.

- Det var hårdt. Der har været nogle, som har sagt, at de ville tage ud til mit hus... Ja, online (på de sociale medier, red.). Det er nogle få sager, som jeg kunne gå ind i, men det behøver jeg ikke. Det er trusler mod min familie og trusler mod mig, fortæller Declan Rice i et interview med ITV News.

Den unge engelske stjerne har dog ikke meget tilovers for folks truende kommentarer på de sociale medier.

- Det er ligesom, når du klikker på deres profil, så kunne de ligeså godt være en falsk profil, så du ved ikke, om det er sandt eller ej, lyder det fra den engelske landsholdsspiller.

Declan Rice er oprindeligt født og opvokset i London og har gennem hele karrieren spillet i det engelske, hvor han i sin barndom spillede i Chelsea, inden han senere blev solgt til West Ham.

Han har tidligere givet udtryk for, at han føler sig som værende af en blandet nationalitet, selvom hans bedsteforældre stammer fra Irland. Den 20-årige englænders far, Sean Rice, har ellers været ude og udtrykke sin skuffelse over sønnens valg, som han har kaldt for en skam.

Declan Rice nåede at spille tre kampe for Irlands landshold, mens han også nåede at optræde fire gange for det irske U21-landshold.

Efter sit skifte til det engelske landshold står Declan Rice noteret for fem landskampe for England.

