Stjerne deler lykkeligt nyt

Det er ikke lang tid siden, James Maddison byttede nedrykkerne fra Leicester ud med Tottenham.

Det er dog noget helt andet. der fylder for ham i de her dage.

Den 26-årige engelske landsholdsspiller er nemlig blevet far til tvillingerne, Delilah og Rome.

I et opslag på Twitter sidder den nybagte far i bar overkrop med de to små på armene, og svøbt i et lyserødt og lyseblåt tæppe ser de mere end tilfredse ud.

De kom til verden 2. juli, og mon ikke de kan forvente lidt merchandise fra Tottenham inden længe.

James Maddison har siden 2020 dannet par med Kennedy Alexa, og de har allerede sønnen Leo sammen.

Nu får han sig to søskende, der aldersmæssigt kommer til at følges tæt ad.

26-årige James Maddison har underskrevet en kontrakt med Tottenham frem til 2028, og dermed forlader han Leicester efter 203 kampe, siden han skiftede dertil i juni 2018.

Det er også blevet til 55 scoringer, hvilket blandt andet har hjulpet Leicester til to top fem-placeringer i Premier League i 2020 og 2021.