Stjerne i chok: Far fandt lig

Der er gang i den for Arsenals spillere for tiden - måske endda lidt for meget.

Først blev Mesut Özil og Sead Kolasinac udsat for et dramatisk røveriforsøg i London. Det kan du læse alt om lige her. Og nu har Mohamed Elneny så åbenbart fundet et lig i sit hjem i Egypten.

Det skriver The Sun.

Det var midtbanespillerens far, der fandt liget ved huset tæt på byen Mahalla Al-Kubra. Huset er lige nu under ombygning.

Det italienske medie Gazetta skriver, at liget blev fundet på en terrasse eller i en gård til hjemmet. Det er endnu ikke identificeret, mens politiet heller ikke har løftet sløret for, om der ligger en forbrydelse bag.

Efterforskningen er sat i fuld gang for at nå til bunds i mysteriet ...

Når det kommer til spillet på banen, er der også uro for Mohamed Elneny. Han bliver i hvert fald rygtet væk fra London-klubben og er heller ikke en del af trup til søndagens træningskamp mod Lyon, der til gengæld har Joachim Andersen med.

Ufattelig afbrænder: Hvordan er det muligt?

Se også: Spillere i chok - træner kollapser på bænken