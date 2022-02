Stjerne latterliggjort efter mareridt

Vittige typer fra nær og fjern har meldt sig på banen efter Liverpools sejr mod Chelsea i Liga Cup-finalen. Og det går værst udover Kepa Arrizabalaga, som brændte det afgørende spark i straffesparkskonkurrencen.

Bolden fløj nemlig rigtigt langt over mål. Men hvor langt over røg den egentlig?

Det er spørgsmålet, som i stor stil er blevet besvaret på Twitter. Her mener flere brugere, at bolden er blevet spottet på vej til månen - og senere er ankomsten ligeledes blevet bekræftet.

Der spekuleres ligeledes i, hvordan det kunne gå så galt? Den tidligere Chelsea-angriber Jimmy Floyd Hasselbaink kom med sit bud efter kampen.

- Han kom til at tage et målspark i stedet for et straffespark, konkluderede Hasselbaink, der dog tilføjede, at det var et godt målspark.

Det har ligeledes været til stor morskab, at man i kampprogrammet inden finalen på Wembley kunne læse, at Kepa var en 'straffesparks frelser' på grund af tre sejre i sine seneste straffesparkskonkurrencer.

Mareridts aften på Wembley

Det er ikke gået efter planen for Kepa Arrizabalaga. Han blev hentet ind som verdens dyreste målmand med store forventninger, men spanieren er for længst blevet kasseret som førstevalg i målet.

Mod Liverpool var han tilbage i vante omgivelser - på bænken.

Her fik han lov til at se 119 minutters fodbold uden scoringer, inden Chelsea-manager Thomas Tuchel fik sendt sin dyre målmand på banen for at vinde straffesparkskonkurrencen og hive trofæet hjem.

Derfra gik intet Arrizabalagas vej.

For samtlige 11 Liverpool-spillere fik scoret, og de kunne sikkert være blevet ved med at score, hvis ikke Chelsea-keeperen - som den eneste af de 22 spillere på banen - sparkede langt over mål på det afgørende straffespark.

- Vi har gjort det før med Kepa. Han er en anelse bedre til at redde straffespark, og det er derfor, at jeg traf beslutningen, sagde Tuchel til Sky Sports efter kampen.

Den mærkværdige manøvre med et sent bytte på målmandsposten havde Chelsea nemlig haft succes med tidligere, da Kepa snuppede to straffespark og hev sejren hjem mod Villarreal i den europæiske Super Cup. Det vil være en underdrivelse at sige, at tricket ikke virkede denne gang.

Byttet mellem de to keepere gik bedre, inden straffesparkskonkurrencen mod Villarreal i 2021. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Nægtede at forlade banen

Det var Kepa Arrizabalagas anden finale i ligacuppen, mens han har været i Chelsea, og hvor han denne gang gjorde sig bemærket ved at blive skiftet sent ind - så skulle han i første ligacup-finale være skiftet sent ud.

Dét nægtede han dog, hvilket førte til helt bizarre scener, hvor daværende Chelsea manager Maurizio Sarri måtte holdes tilbage af sine spillere, mens hans målmand insisterede på at blive inde.

Daværende Chelsea-manager Maurizio Sarri var rasende, da Kepa Arrizabalaga trodsede hans ordre under ligacup finalen i 2019. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Han havde bedre held i straffesparkskonkurrencen den aften mod Manchester City med en enkelt redning, men resultatet blev også der et nederlag til Chelsea.

Ovenpå sin skandaløse optræden blev han dengang straffet med en bøde på en uges løn.