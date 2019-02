Stjerne-opførsel 'rystede' lille klub: 'Tag alt, hvad I vil!'

Da Padraig Armond reducerede til 1-2 i det 88. minut, levede håbet i en kort stund for League Two-mandskabet - den fjerdebedste engelske række - i weekendens FA Cup-opgør mod Manchester City.

Men to hurtige scoringer i overtiden fra de engelske mestre punkterede Newports håb om en stor overraskelse. I stedet fik de sig en oplevelse for livet efterfølgende.

Efter kampen hev Citys manager 'Pep' Guardiola fat i Newports anfører Mark O'Brien og førte ham ind i Citys omklædningsrum.

- Tag dine drenge med herind. Vil I have nogle trøjer, dragter eller træningsudstyr som minde? Tag alt. I skal være så stolte. Vi er beærede over at have spillet mod et hold som jer. Tag alt, hvad I vil, sagde Guardiola til den overraskede anfører.

Newports manager Michael Flynn var betaget af City og Guardiolas handlinger.

- Det, de gjorde, viser bare, hvilken klasse de har. De tog alle vores spillere ind i omklædningsrummet for at tage billeder med dem. Det var et fantastisk øjeblik, som jeg vil huske for evigt, da 'Pep' poserede sammen med mine to drenge, Edward og Charlie. Mine sønner var lige så overvældede som os andre, siger han ifølge The Sun.

Newport Countys manager, Michael Flynn, var beæret over opmærksomheden fra 'Pep' Guardiola. Foto: Ritzau Scanpix

Og Flynn fik også et bare pæne ord med på vejen af Guardiola.

- Han er klasse, simpelthen bare klasse. Først og fremmest viste han os stor respekt med det hold, han satte på banen. Men han respekterede også FA Cuppen. Det viste han overfor sine egen fans, som havde rejst den lange vej. Hvis du er en af de rigeste klubber i verden, og du har en manager, der viser den slags respekt, så er du en meget, meget heldig klub. Han er en ener.

- Lige så snart, vi trykkede hænder efter kampen, sagde han til mig: 'Det er fantastisk, hvad du har udrettet her'. Jeg kiggede ind i hans øjne og kunne se, han mente det. Wow, lyder det fra Newports manager.

Også målscorer Padraig Armond havde en stor aften. Udover at komme på tavlen mod City endte han med at bytte trøjer med stjernen David Silva.



- Jeg fik ikke blot Silvas trøje, men han spurgte os efter min, jublede målscoreren efter kampen.

Med sejren over Newport avancerede City til FA Cup-kvartfinalen. Her møder man Swansea.

