Stjerne overrasker: Rivalen er bedst

Siden sæsonen 1973/74 har professionelle fodboldspillere i de engelske rækker udpeget årets spiller på den hjemlige front, den såkaldte PFA-kåring. Igen i år skal der naturligvis findes en vinder.

Betting-selskabernes store favorit er Liverpool-forsvareren Virgil van Dijk. Han melder nu ud, at han - overraskende nok - peger på en spiller hos titelkandidaterne fra Manchester City. Hollænderen, der med hård hånd har ageret stopklods i Liverpools bagerste geled, fortæller nemlig, at han har peget på den tidligere Liverpool-spiller, Raheem Sterling, til at vinde PFA Player of the Year-titlen.

- Han har haft en fantastisk sæson. Han fortjener det, siger van Dijk til et pressemøde inden aftenens Champions League-kvartfinale mod Tottenham. Hollænderen løfter desuden sløret for, at Sterling ikke er den eneste City-spiller, han har haft i tankerne.

- Jeg kunne også godt have stemt på Bernardo Silva og andre spillere fra City. Men jeg er helt ærlig. Jeg synes, at han (Raheem Sterling, red.) har forbedret sig en hel del.

Virgil van Dijk har peget på Raheem Sterling. Foto: Ritzau Scanpix

Reglerne for kåringen indebærer, at en spiller ikke må pege på en holdkammerat. Derfor har van Dijk ikke haft mulighed for at pege på blandt andre Mohamed Salah og Sadio Mané, der begge er outsidere til at tage titlen. Førstnævnte tog titlen sidste år.

Hvis det, som spådommene i skrivende stund foreskriver, lykkes Virgil van Dijk at tage titlen, er det første gang siden 2001/02-sæsonen, at en hollænder vinder. Dengang var det Ruud van Nistelrooy, der kunne lade sig krone efter sin debut-sæson hos Manchester United.

Fem spillere har gennem historien vundet titlen to gange. Her er der tale om Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo og senest Gareth Bale.

