Stjerne straffet: Gav bror insider-information

Daniel Sturridge skal af med 625.000 kr. og er blevet udelukket fra al fodbold i de kommende to uger, efter han blev fundet skyldig i at have videregivet information om et muligt klubskifte

Den tidligere Liverpool-spiller Daniel Sturridge er blevet idømt en bøde, der kan mærkes. Selv for en højtbetalt fodboldspiller.

Den 29-årige angriber er blevet dømt skyldig i at have brudt det engelske fodboldforbunds spilleregulativ og skal betale 625.000 kr. i bøde.

Derudover er han blevet spærret fra at spille fodbold i seks uger. Da fire af ugerne er betingede, kan klubløse Sturridge dog optage karrieren igen allerede 31. juli.

Der var i alt 11 anklagepunkter mod den tidligere engelske landsholdsangriber. Han blev fundet ikke skyldig i ni af punkterne, mens fælden klappede på to punkter.

Sturridge blev dømt for at have givet insiderinformation til andre vedrørende et muligt klubskifte tilbage i januar 2018.

Kommissionen, der behandlede sagen, fandt det bevist, at Daniel Sturridge havde instrueret sin bror Leon i at spille på, at han (Daniel) skiftede til Sevilla.

Angriberen var på vej til den spanske klub, men skiftet kollapsede, og i stedet endte Sturridge som lejesvend i West Bromwich Albion.

Det engelske fodboldforbund, FA, mener, at fodboldstjernen er sluppet for billigt og har derfor appelleret.

- Med al respekt er FA ikke enige med kommissionens dom og vil appellere de sigtelser, der er frafaldet, og straffen, der er givet, skriver FA.

