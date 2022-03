Stjernen afsløret på video: - Følelserne tog overhånd

Han havde god grund til at være sur.

Det kunne man også fornemme på attituden.

Marcus Rashford og resten af Manchester United-mandskabet var ramt på selvtilliden, da de tirsdag aften blev sendt ud af Champions League af Atlético Madrid.

Den 24-årige angriber blev spottet på vej mod sin bil efter nederlaget, hvor han blev mødt med hårde kommentarer fra egne fans, og det fangede en i mængden på video.

I stedet for at ignorere tilråbene vendte Rashford sig om, tog et par skridt mod gruppen og sendte et par ord i retning af dem, før han blev stoppet af en vagt og fortsatte mod bilen igen.

Se episoden i videoen i toppen af artiklen.

Videoen er blevet delt flittigt på de sociale medier, og flere brugere har meldt sig på banen med gætterier om, hvad Rashford egentlig sagde og gjorde. På et tidspunkt ser det nemlig ud, som om han rækker langemanden op.

Men nu har hovedpersonen i et længere skriv på Twitter fremlagt sin version af det, man møder i videoen.

- I ugevis er jeg blevet hånet og truet, og i aftes (tirsdag, red.) tog mine følelser overhånd. Jeg er blot et menneske. At læse og høre grimme ting om sig selv slider et menneske ned, og jeg er hele tiden kritisk overfor mig selv, men videoen mangler kontekst.

- Dét, jeg faktisk sagde til manden, var, at han skulle sige de ting til mit ansigt (i stedet for at råbe det på afstand, red.). For det andet brugte jeg min pegefinger til at vise ham, hvor vi kunne snakke. Jeg brugte ikke min langefinger, lyder ordene blandt andet i opslaget.

Han medgiver til sidst, at han bare skulle være gået forbi uden at gestikulere noget.

Artiklen fortsætter under billedet..

En purung Marcus Rashford nettede to gange i 2016 mod FC Midtjylland i Europa League. Foto: Russel Cheyne/Ritzau Scanpix

Den engelske angriber blev skiftet ind i anden halvleg og fik de sidste 25 minutter på banen mod Atlético Madrid i tirsdags. Her gjorde han ikke meget væsen af sig, men generelt var det en sløj præstation af 'De Røde Djævle', hvorfor 1/8-finalen blev dette års endestation i Champions League.

Marcus Rashford har tilbragt hele karrieren i Manchester United. I 2016 blev han rykket op på førsteholdet fra akademiet og har siden udviklet sig til en fan-darling blandt de inkarnerede supportere med et hav af scoringer og assists.

Han er dog ikke kun kendt for sin målnæse på grønsværen. Udenfor banen har han påtaget sig et stort ansvar, hvor han bidrager med velgørenhedsarbejde.

Under coronanedlukningen kæmpede han blandt andet en utrættelig kamp for at skaffe mad til nationens skolebørn, efter han havde stillet sig i opposition til den britiske regerings beslutning om at stoppe finansieringen af måltider til sårbare børn.