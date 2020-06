Stjernen slår alarm

Raheem Sterling mener, at det er det rigtige tidspunkt at debattere, hvordan der kommer flere sorte trænere i engelsk fodbold. For dem er der sandt for dyden ikke mange af

Det handler om at give folk den chance, de fortjener.

Raheem Sterling er som altid klar i mælet, da BBC’s Newsnight beder ham forholde sig til forholdene i toppen af engelsk fodbold; Premier League.

Manchester City-stjernen er af den klare overbevisning, at repræsentationen af sorte mennesker i toppen af engelsk fodbold er for lille.

Ikke blandt spillerne – men blandt cheftrænerne, managerne.

Og det er noget fodboldforbundet og Premier League bliver nødt til at forholde sig til, siger han i forlængelse af George Floyd-bevægelsen og de hundredevis af demonstrationer i såvel USA som resten af verden.

- Det er det rigtige tidspunkt at italesætte disse emner, tale om uretfærdighed – især i mit erhverv, siger han.

- Der er i nærheden af 500 spillere i Premier League, og en tredjedel af dem er sorte, og vi er ikke repræsenteret længere oppe i hierarkiet, ingen repræsentation i trænerjobbene, siger han og tilføjer, at der dermed ikke er nogen, man kan relatere til og have samtaler med.

Sterling, der aldrig har været bange for at tage bladet fra munden i diskussionen om racisme i engelsk- og international fodbold, glæder sig over, at der bliver talt om emnet.

- Men det er på tide, at vi indleder egentlige samtaler om det – og får mulighed for at få nogle debatter, siger han.

'Det er her, det halter'

Han henviser til fire af de helt store engelske spillere de seneste 20 år: Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell og Ashley Cole.

- Det er et perfekt eksempel. Der er Steven Gerrard (Rangers), Frank Lampard (Chelsea), Sol Campbell og Ashley Cole. De havde alle store karrierer og spillede alle for England.

- De har alle fire gennemført deres uddannelser, så de kan træne på højeste niveau, og de to, der ikke har haft de rette betingelser og muligheder, er de to sorte tidligere spillere.

- Det er her, det halter. Det handler ikke bare om at knæle, der handler om at give folk den chance, de fortjener, siger han med klar henvisning til, at symbolpolitik er fint, men efterfølges det ikke af handling, kan det ikke bruges til ret meget.

Sol Campbell har de seneste par sæsoner trænet Macclesfield Town og Southend United i henholdsvis fjerde- og tredjebedste række i England.

Sol Campbell som manager for Southend United i 2019. Foto: James Chance/Getty Images

Ashley Cole indstillede karrieren sidste sommer og har siden udtrykt ønske om at blive træner. I oktober vendte han retur til Chelsea for at blive ungdomstræner.

Campbell har i årevis forsøgt at tale om emnet. Han har tidligere omtalt det engelsk fodboldforbund, FA, som racistisk. Og i 2019 sagde han til Sky Sports:

- Hvis du tog min hudfarve og mit navn væk og gav dem et stykke papir og sagde, at denne her mand har gjort det her og ’vil I være interesseret i et interview’, selvfølgelig ville de sige ja.

Kun én nåede Premier League

Den engelske avis The Independent begik en opgørelse for to år siden med følgende fakta:

Siden 1990 har hver fjerde engelske landsholdsspiller, der har indstillet karrieren, været sort eller med en anden etnisk baggrund. Men af dem er kun hver syvende endt som manager eller træner i en af de fem øverste rækker i England – eller i en af de fem store ligaer i Europa.

Du kan læse hele The Independents artikel her

Siden 1990 har kun fem sorte landsholdsspillere taget springet til en karriere som manager. Kun én af dem nåede op på Premier League-niveau – og det varede et halvt år. Kan du huske hvem? Ellers kan du læse det nederst i artiklen.

Chris Hughton er en undtagelse. Han stod i fire et halvt år i spidsen for Brighton & Hove Albion i toppen af de engelske fodboldrækker - indtil han blev fyret sidste sommer. Foto: John Sibley/Reuters/Ritzau Scanpix

Siden årtusindeskiftet er antallet af sorte spillere ifølge The Independent steget, ’men mens 25 procent af hvide spillere er endt i manager-stillinger efterfølgende, er det kun sket for ti procent af de sorte spillere’, skrev avisen.

Et andet interessant faktum: Kun syv procent af alle managers i de øverste engelske fodboldrækker – og 2,6 procent generelt i engelsk fodbold – er enten sorte eller af anden etnisk herkomst. Ifølge League Managers’ Association, trænernes fagforening, har omkring totredjedele af alle sorte managers aldrig fået tilbudt job nummer to.

Den sorte manager, der formåede at få et job i Premier League, var Paul Ince, der i 2008 blev ansat i Blackburn Rovers. Allerede i december efter et halvt år med miserable resultater blev han dog fyret. Han har siden trænet Milton Keynes Dons, Leyton Orient og Blackpool.

Paul Ince som Blackburn-manager. Det varede et halvt år. Foto: Darren Staples/Reuters/Ritzau Scanpix

