Stjernens eks: Jeg aborterede, da sandheden kom frem

Adam Johnson er på nippet til at blive løsladt efter at have afsonet tre års fængsel for seksuel omgang med en mindreårig i England.

Nu står den tidligere fodboldspillers ekskæreste Stacey Flounders frem i et opsigtsvækkende interview med Daily Mail.

Et interview, hvor hun fortæller om tiden med Johnson som kæreste - og om den forfærdelige periode, hvor hans utroskab og grooming blev afsløret - til domsafsigelsen og besøgene i fængslet.

Centralt i den gruopvækkende fortælling står parrets barn, en fireårig pige. Denne er den direkte årsag til, at Stacey overhovedet besøgte sin ekskæreste i fængslet - og at de får et forhold til hinanden efterfølgende.

Når man læser hendes skildring af parforholdets ud- og afvikling, er det ellers nærliggende at tro, at det er et forhold, hun ønsker sig hen, hvor peberet gror.

Egentlig levede de lykkeligt som kærestepar, mens Johnson var på kontrakt i Manchester City. Det var skiftet til Sunderland i 2012, der forværrede tingene mellem dem.

'Kaldte mig psykopat'

Adam begyndte at hænge mere ud med sine holdkammerater, han tog på byture og rejser, hvor hun ikke hørte fra ham, og han ændrede adfærd overfor hende i hverdagen, fortæller hun og giver et eksempel, hvor kæresten var 'limet til telefonen', som det formuleres i artiklen:

- Jeg spurgte: 'Hvem skriver du til'? Men han ville sige til mig, at jeg skulle holde op med at være så nysgerrig. Så var der gange, hvor han kaldte mig psykopat. Jeg har aldrig troet ret meget på mig selv, så jeg begyndte at tro på det, fortæller hun.

- Han kunne finde på at grine mig op i ansigtet og spørge, om jeg havde set mig selv, siger hun.

Alt gik galt, da Adam Johnson kom til Sunderland. Foto: AP

Og så skete det en aften, at hun fandt læbestift på hans skjorte. Ifølge Johnson stammede det fra en pige, der havde krammet ham. Den købte Stacey.

Efter fødslen af parrets datter i januar 2015 gik det fint et par måneder. Adam Johnson helligede sig familien i store træk, og så ringede det pludselig på døren en dag.

Det var politiet.

- Jeg glemmer aldrig Adam, der stod øverst på trappen. Han blev helt hvid i hovedet. Han spurgte politiet: 'Handler det om pigen med blusen?', fortæller hun.

'Jeg troede, hun var 16'

Inden han blev taget med på stationen, forklarede han, at der skulle være tale om en fan, der havde fået en bluse af ham. Senere, da han vendte retur efter et længere forhør, gik han til bekendelse overfor sin kæreste.

- Han hulkede og undskyldte, han var et værre rod. Han sagde: 'Jeg troede, hun var 16', da han forklarede om sit utroskab med en pige.

- Jeg spurgte ham om andre kvinder og de gange, hvor jeg havde været bekymret, og han indrømmede. Der havde været mindst ti. Han forklarede, at han ikke anede, hvorfor han havde været mig utro, fortæller hun.

Parret forsøgte og havde en vis portion held med at få deres forhold til at fungere igen. Sunderland genansatte sågar Adam Johnson. Og så fulgte en episode, hun siden har fortrudt så bitterligt.

Parret på vej i retten. Foto: Owen Humphreys/AP

For Stacey blev gravid med parrets andet barn. Men med en forestående retssag og kærestens tilståelser om gentagne episoder af utroskab, kunne hun ikke se sig selv sætte endnu et barn i verden med ham. Og derfor valgte hun at få en abort.

- Jeg kunne ikke få et barn mere set i lyset af alt, hvad der foregik. Det var forfærdeligt, men jeg følte ikke, at jeg havde et valg, siger hun.

I stedet knyttede hun næverne som følge af Adam Johnsons families desperate ønske - og stod ham bi i retssagen i 2016. Og her ventede der hende en overraskelse. Hun vidste, at Adam ville erkende sin skyld i et tilfælde af seksuel omgang med en mindreårig - kys. At han foran hende, resten af familien og de øvrige tilstedeværende erkendte også at have groomet den 15-årige pige, var et chok.

834 flirtende beskeder

Anklagen gik på, at han havde kysset pigen bag en restaurant blot ni dage efter fødslen af sit barn - og at de havde udvekslet 834 beskeder af flirtende karakter via WhatsApp. Endvidere indrømmede han, at han var klar over, at hun kun var 15.

- Jeg hørte alt i retten den dag efter at have været holdt i mørket i et år. Jeg følte, at jeg befandt mig i et mareridt, og det ødelagde mig. Jeg blev dårlig og ville bare op og hamre ham én, kommer det fra Stacey.

Hun erkender, at det ikke lød som hendes kæreste, det sprog der blev brugt i beskederne.

- De var flirtende. Han skrev til hende, så mig, så en helt tredje. Han skrev sandsynligvis med andre piger, mens jeg fødte. Jeg får kvalme af det. Hvordan kunne han gøre det mod én, der skal være mor til hans barn?, spørger hun retorisk og stadig ret bitter.

Han endte med at indrømme yderligere to anklagepunkter, og Stacey sluttede forholdet.

Adam Johnson som indsat. Foto: Rex

Straffen lød på seks års fængsel.

- Det, han gjorde, var forkert. I lovens øjne var det et barn, og han skulle have vidst bedre. Men dommen var stadig et chok. Jeg syntes, det var ekstremt, kommer det ærligt.

Angst, stress og alkohol

Selvom parforholdet var slut, besluttede Stacey sig for, at deres datter skulle fortsætte med at se sin far. Så hun troppede troligt op i fængslet for at besøge Adam Johnson.

- Jeg ønskede ikke at tage Ayla med i et fængsel fyldt med seksualforbrydere, men hun skulle se sin far. Hun skulle gennem en metaldetektor, og jeg måtte holde hende i hånden, mens hun blev undersøgt af en vagt. Det var forfærdeligt, siger hun.

Det tog så hårdt på Stacey, at hun en periode var nede med både angst, stress og alkoholproblemer, men nu er hun ude på den anden side.

- Det eneste, jeg nogensinde har ønsket, var en familie. Et par børn og et dejligt liv. Det er faldet fra hinanden. Jeg så den mand, jeg havde været forelsket i, manden, jeg ville giftes med, forsvinde.

Det er hendes intention, at Ayla skal danne sig sit eget billede af faderen. Men hun er klar over, at der venter datteren nogle hårde år og nogle svære erkendelser.

- For at være ærlig, så ser jeg ikke selv Adam som pædofil. For mig er en pædofil en, der udnytter og forgriber sig på børn. Jeg ser ham mere som en sexafhængig, forklarer hun.

Se også: Sex-dømt fodbold-profil tæsket i fængslet

Ronaldos billeder fjernet: Kæmpesponsorat i fare efter voldtægtsanklage

Se også: Stjerne-træner sviner 'syg' mobilkultur