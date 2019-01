Stjernens forsvinden rystede hele verden: Nu er der nyt om tragedien

To puder, der angiveligt stammer fra det fly, hvor fodboldspilleren Emiliano Sala befandt sig på, er blevet fundet

Efter at Emilano Sala forsvandt sporløst, da han fløj over Den Engelsk Kanal som ene passager i et fly mod Cardiff, har man ustandseligt ledt efter indikationer på, hvad der kunne være sket.

Nu har Air Accident Investigation Branch (AAIB) ifølge Sky News fundet to puder, der angiveligt stammer fra flyet.

En del af en pude blev fundet på en strand tæt på Surtainville i Normandiet i mandags. Mens den anden pude blev fundet i samme område senere samme dag.

'Ud fra de foreløbige undersøgelser har vi konkluderet, at det er sandsynligt, at puderne kommer fra flyet,' skriver AAIB ifølge Sky News. Videre lyder det fra AAIB, at man vil øge eftersøgningerne i området, hvor puderne er blevet fundet.

Men på grund af dårligt vejr forventer man ikke, at man vil kunne undersøge havbunde ordentligt før weekenden.

Det er i skrivende stund ni dage siden, at Sala og piloten Dave Ibbotson på tragisk vis forsvandt. Myndighederne har for længst opgivet at finde dem i live.

Se også: Knust PL-træner: Overvejede karrierestop

Eksperter har siden undret sig over, hvorfor angriberen i dårligt vejr mon fløj i et lille privatfly med kun en enkelt motor, mens andre har vurderet, at der intet problematisk var i valget af flytype.

Sala blev hentet til Cardiff for et beløb omkring 150 millioner kroner, hvilket er klubrekorden og skulle tirsdag aften have spillet sin første kamp. Her blev hans minde i stedet hyldet:

Se også: Se billederne: Rørende hyldest til forsvunden angriber