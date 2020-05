Stjernens kæreste knaldet i lufthavn

Arsenal-stjernen Sead Kolasinac's hustru forsøgte at smugle en strømpistol ind i Storbritannien

Der er ikke noget at sige til, hvis Bella Kolasinac følte, at hun havde brug for lidt ekstra beskyttelse.

For selv om hun som hustru til Arsenal-profilen Sead Kolasinac lever normalt et relativt priviligeret og beskyttet liv i forhold til de fleste, så fik familien en alvorlig forskrækkelse sidste år.

Her blev Sead Kolasinac og Arsenal-kollegaen Mesut Özil udsat for forsøg på væbnet røveri. Den sag kan du læse mere om her - se videoen af det skræmmende overfald her:

Kort efter det overfald flygtede Bella Kolasinac til Tyskland, hvor hun sikrede sig tilladelse til at bære en strømpistol.

Den tilladelse gælder bare ikke i Storbritannien, så da hun sidste søndag landede i London Biggin Hill Airport, blev fodboldfruen knaldet for forsøg på at indsmugle det ulovlige våben. Det skriver The Sun.

Ifølge avisen brød Bella Kolasinac ud i tårer, da tolderne slog til, og hun forklarede, at hun var overbevist om, at hendes ansøgning om at bære den i London, var blevet godkendt.

Om det var tårerne eller ansøgningen, der gjorde udslaget, vides ikke, men i stedet for en straf, som i værste fald kunne have givet seks måneder bag tremmer, slap hun med en formaning.

- Det hele var en misforståelse. Strømpistolen var stadig i pakken, og der var ikke batterier i. Bella var i stand til at fremvise mails til flyselskabet, hvor hun sikrede, at hun medbringe den, siger en talsmand for Bella Kolasinac til avisen.

Arsenal har afvist at kommentere sagen.

Se også: Kæresten afslører: Forholdet sat på prøve

Se også: Lagt for had: 'Kællinger'

Se også: Deler utallige nøgenbilleder: Derfor gør de det