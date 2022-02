Stjernernes koner i krig: 'Beskidte kælling'

Der er masser af guf for de sladdersultne i den retssag om bagvaskelse, som Leicester-angriberen Jamie Vardys hustru, Rebekah, har anlagt mod Wayne Rooneys bedre halvdel, Coleen.

Fru Vardy anklager Coleen Rooney for at have spredt falske rygter, da hun tilbage i 2019 beskyldte Rebekah Vardy for at stå bag en række læk til medierne.

Det meget offentlige slagsmål om sandheden er endt i retten, og under tirsdagens retsmøde var det ikke artige sager, der røg gennem luften.

Det skriver Daily Mirror.

I en række WhatsApp-beskeder, som blev læst op i retten, omtalte Vardy Coleen Rooney som en 'møgso' og 'beskidt kælling', mens hun i en besked til sin agent igen var ude med riven.

'Hun er sådan en beskidt kælling. Jeg kan virkelig ikke lide hende. Hun synes, at hun er så fantastisk, skrev Rebekah Vardy, der måske ikke har verdens bedste sag, hvis man ser på en besked, der blev sendt til hendes agent.

'Vi skal stadig tjene penge', lød det i en besked, hvor hun ærgrede sig over, at noget lækket materiale endnu ikke var offentliggjort i medierne.

En besked, der betyder, at Coleen Rooneys advokat, David Sherbone, ønsker agenten tiltalt for meddelagtighed.

- De så begge rutinemæssigt på private beskeder med hensigt på at få dem offentliggjort, konstaterede advokaten, der også undrede sig over, at agenten, Caroline Watt, tabte sin telefon i vandet fra en båd på det tidspunkt, hvor retten ønskede den udleveret.

Rebekah Vardy har gang i en modelkarriere sideløbende med ægteskabet med Kasper Schmeichels holdkammerat Jamie Vardy. Foto: Ritzau Scanpix

Sagen begyndte, da Coleen Rooney i 2019 på Instagram beskyldte Rebekah Vardy for at stå bag en række historier i de britiske medier. En anklage, som Vardy hårdnakket har afvist.

Coleen Rooney har siden hævdet, at hun afslørede Rebekah Vardy som kvinden bag lækkene til pressen, da hun angiveligt delte en række falske meddelelser, som kun Rebekah Vardy fik.

Retssagen fortsætter de kommende dage.

