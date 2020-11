Stjernernes koner i krig - nu skal de i retten

De engelske fodboldstjerner Jamie Vardy og Wayne Rooneys hustruer er endt i retten.

Sagen blev torsdag forelagt High Court, hvor en dommer fredag vil vurdere, om der skal indledes en egentlig retssag.

Leicester-angriberen Jamie Vardys hustru, Rebekah, mener, at Wayne Rooneys kone, Coleen, har udsat hende for bagvaskelse.

Jamie og Rebekah Vardy, da Leicester vandt det engelske mesterskab i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

Coleen Rooney kunne sidste år læse ting om sit privatliv i engelske medier, og efterfølgende beskyldte hun på Instagram Rebekah Vardy for at have lækket historierne.

Den påstand ville Rebekah Vardy ikke finde sig i, og i et forsøg på at blive renset er sagen nu endt i retten.

Coleen Rooney har forklaret, at hun i sin jagt på at finde ud af, hvem der lækkede sager omkring hendes privatliv til medierne, sporede sig ind på Rebekah Vardy.

Det gjorde hun ved at gøre det umuligt for sine Instagram-følgere at læse hendes updates - bortset fra Vardy. Og da historierne endte i medierne, så mente Rooney, at de måtte komme fra Vardy.

Colleen Rooneys strid med Rebekah Vardy ryger nu i retten. Foto: Ritzau Scanpix

Rebekah Vardy har flere gange afvist påstanden og forklaret, at hun ikke har behov for at sælge historier til medierne.

Vardy har blandt andet hævdet, at andre har haft adgang til hendes Instagram-konto og kan have læst med.

Ingen af de to kvinder var torsdag til stede i High Court, men i en udtalelse fra Vardy kom det frem, at beskyldningerne fra Rooney forårsagede stor stress.

Rebekah Vardy var på det tidspunkt gravid og frygtede at miste sit endnu ufødte barn på grund af Coleen Rooneys anklage.

Jamie Vardy (til venstre) og Wayne Rooney (til højre) har spillet sammen på Englands landshold. Nu er deres koner, Rebekah og Coleen, røget i totterne på hinanden. (Arkivfoto). Foto: Carl Recine/Reuters

Vardys advokat bad torsdag om en udsættelse af sagen indtil februar for at muliggøre et forlig mellem de to parter.

Jamie Vardy har i mange år optrådt for Leicester og endte i sidste sæson som topscorer i Premier League. Wayne Rooney er efter en stor karriere i blandt andet Manchester United nu spillende træner i Derby.

Nu venter Brøndbys svære beslutning

Boldene hagler ind - den er helt gal i FCK

Her er de største nyheder i 'Football Manager 2021'