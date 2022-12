Stjernetræner forstår det ikke

I den engelske Liga Cup bliver Video Assistent Referee (VAR) ikke taget i brug før semifinalerne, og den beslutning sætter Liverpool-manager Jürgen Klopp nu spørgsmålstegn ved.

Det sker, efter at Liverpool torsdag aften tabte 2-3 til Manchester City i Liga Cuppen.

Det skriver Sky Sports.

Klopp mener, at VAR burde have været i brug torsdag.

Han siger, at linjedommerne tilsyneladende er så afhængige af teknologien til at kunne give dem svar i marginale afgørelser, at de som følge heraf missede et par vigtige beslutninger.

- Haalands første chance i starten af kampen var offside, siger Klopp til Sky News efter kampen med henvisning til Manchester Citys stjerneangriber Erling Haaland.

Den 22-årige nordmand bragte sit hold foran allerede efter ti minutter.

- Var du ikke klar over det? Jamen det var han. Det siger jeg til dig. Og det satte kursen for kampen, siger Klopp.

Annonce:

- Der kom intet flag op for offside, og det giver en en dårlig fornemmelse, tilføjer han.

Jürgen Klopp er sur over, at der ikke blev brugt VAR i kampen mod Manchester City torsdag aften. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Det er det engelske ligaforbund (EFL), der står bag beslutningen om først at tage VAR i brug ved semifinalerne i Liga Cuppen. Det skyldes, at teknologien ikke er tilgængelig på stadioner i de lavere ligaer.

- Dommerne er vant til at bruge VAR. I dag lignede det i flere situationer, at de ventede på VAR's beslutning eller troede, at der var VAR, siger Jürgen Klopp.

- Jeg forstår, at det ikke er muligt i nogle af de tidligere runder, men det her er City-Liverpool. Vi har teknologien til rådighed, så hvorfor ikke bruge den?, spørger han.

Liga Cuppen blev etableret i 1960. Turneringen arrangeres af EFL og har deltagelse af de 92 hold i EFL og Premier League.

Efter sejren over Liverpool er Manchester City klar til kvartfinalen, hvor de møder Southampton på udebane i begyndelsen af januar.

Annonce:

I de andre kvartfinaler møder Manchester United Charlton fra League One, Nottingham Forest møder Wolves, og Newcastle møder Leicester.