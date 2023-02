Stopper modstander med usædvanligt frispark

Der er mange måder at stoppe en omstilling på, men Luke O'Niens metode er sjældent set

Så har man også set det med.

Under lørdagens Championship-opgør mellem Sunderland og Bristol City tog hjemmeholdets Luke O'Nien en noget alternativ metode i brug.

Bristol Citys Alex Scott rykkede forbi ham, men stoppes, det skulle han!

Sunderland førte jo 1-0, og vi var helt fremme i det 82. minut, så der skulle ikke gives et dumt omstillingsmål væk.

O'Nien hoppede derfor op på ryggen af sin modstander, og så blev han ellers bare hængende, indtil dommer Gavin Ward naturligvis blev nødt til at fløjte og så give kampens eneste gule kort.

Se klippet øverst.

På Twitter morede Luke O'Nien sig efterfølgende over klippet og udlovede så en præmie.

'Lige da har vi alle slået fast, at jeg er en idiot, så lad os have det sjovere ..... Bedste videoredigering eller billedtekst vinder en signeret Sunderland-trøje,' skriver han med et par emojies, der griner.

Selvom Alex Scott blev stoppet, fik Bristol City stadig et point med hjem. I 93. minut udlignede indskiftede Nahki Wells til slutresultatet 1-1.