Stor forundring efter skandale: Derfor gjorde dommeren ikke noget

Kepa Arrizabalaga er på alles læber, efter han nægtede at lade sig udskifte. Mange undrer sig over, at dommeren ikke skred ind

Det udviklede sig til en farce-agtig scene, da Chelseas keeper Kepa Arrizabalaga ikke ville lade sig udskifte af den hårdt prøvede manager Maurizio Sarri.

Finalen i den engelske Liga Cup var ved at nå sin ende med 0-0 efter forlænget spilletid, Kepa havde besynderligt nok fået krampe, og Chelsea havde en straffesparksspecialist i Willy Caballero på bænken.

Sarris tanke om en udskiftning var logiske, men på det tidspunkt i en højspændt finale, træder logikken i baggrunden.

Den dyrtindkøbte, talentfulde målmand nægtede at udgå, og signalerede klart og tydeligt, at kramperne ikke generede ham.

Men så gik tiden ...

Holdkammeraten David Luiz kom ned til Kepa, Sarri udvandrede og kom tilbage, dommer Jon Moss måtte ud til italieneren.

Mange undrede sig efterfølgende over, at Kepa ikke fik et gult for at forsinke spillet, men det er der en nem grund til: Det kan man simpelthen ikke.

Willy Caballero måtte blive på bænken. Foto: Ritzau Scanpix

I fodboldloven er lige præcis den situation beskrevet, for det er næppe første gang, det er sket - selvom det er højst usædvanligt.

I paragraf 3 under afsnittet, som hedder 'Procedure ved udskiftning', fremgår det, at dommeren løste den situation til punkt og prikke.

- Hvis spilleren, som skal udskiftes, nægter at forlade banen, fortsætter spillet.

Tidligere topdommer Kenn Hansen forklarer via sin Twitter-konto, at dommeren formentlig gik ud til Sarri for at forklare situationen, før han satte spillet i gang igen.

Kepa fik ikke sat sig igennem i straffesparkskonkurrencen. Foto: Ritzau Scanpix

Hansen forklarer yderligere, at selvom udskiftningen er meldt ind med de sædvanlige sedler, og udskiftningstavlen tages i brug, så er blot noget administrativt.

Kepa og Sarri har efterfølgende forsøgt at dysse historien ned og omtale det som en mistorståelse.

Men tilbage står, at Manchester City vandt straffesparkskonkurrencen med 4-3 - og Chelsea havde en mand med en siddende på bænken, der gennem karrieren har reddet næsten 40% af de straffespark, som der er forsøgt mod ham.

