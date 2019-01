Storklubber jagter dansk PL-stjerne: Prisen er på plads

Andreas Christensen har det svært i London for tiden.

Det er kun blevet til en kamp fra start i Premier League under Chelseas nye manager, Maurizio Sarri.

Til trods for stor succes i sidste sæson ser det nu ud til, at Christensen er blevet en marginalspiller, som er blevet overhalet af forsvars-kollegaerne David Luiz og Antonio Rüdiger.

Nu lurer transfervinduets afslutning, og flere klubber, heriblandt Juventus og Dortmund, ønsker ifølge Sky Sports at tilknytte den talentfulde dansker på en lejeaftale.

Der er bare lige et krav fra London-klubbens side …

51,7 millioner kroner.

Det er nemlig, hvad Chelsea forlanger, hvis man vil have 'AC' på græs, indtil sæsonen slutter om et halvt år. Det skriver Sky Sports.

Da træneren hed Conte, var Christensen populær og fast mand. Nu hedder træneren Sarri, og historien er en helt anden. Foto: Ritzau Scanpix

Selvom danskeren sjældent bliver valgt til startopstillingen, er Chelsea-bossen Sarri ikke meget for at lade ham gå. End ikke til en af verdens mest mægtige fodboldklubber.

- Christensen er ude af markedet. Han er en vigtig spiller for os, lød det før jul fra Sarri, da snakken om et udlån til FC Barcelona begyndte at rumle.

Catalonierne var i akutte forsvarsproblemer, men den danske landsholdsspiller fik ikke lov at blive problemknuser på Camp Nou.

Foto: Ritzau Scanpix

'Pisse svært'

Da det i starten af sæsonen gik op for Andreas Christensen, at han ikke skulle starte inde hver kamp som vanligt, sagde han dette til Ekstra Bladet:

- Det har været en svær sæsonstart. For at være helt ærlig, har det været pisse svært. Jeg har de seneste tre sæsoner været stamspiller (to sæsoner i Gladbach og en i Chelsea, red.), og nu er jeg groet fast på bænken, lød det hudløst ærligt fra forsvarsspilleren.

- Der er en voldsom tomhed forbundet med ikke at spille, sagde Christensen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Andreas Christensens agent, faderen Sten Christensen, der ikke har nogen kommentarer til, hvorvidt sønnen skal videre, eller om han bliver i det engelske.

Tidligere har det lydt fra agenten, at Christensen skal skifte klub til vinter, hvis ikke der falder mere spilletid af.

Skulle 'AC' blive udlejet fra Chelsea, vil det ikke være første gang i sin tid i klubben.

Han var med stor succes udlejet til Bundesliga-klubben Borussia Mönchengladbach i to sæsoner, hvorefter han formåede at spille sig på holdet i den blå del af London.

