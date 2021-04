Superstjerne indlagt

Det er malaria, der på det seneste har gjort Pierre-Emerick Aubameyang ukampdygtig.

Torsdag afslører Arsenal-stjernen på Instagram, at han er blevet ramt af sygdommen, hvilket har betydet, at han i denne uge har været indlagt.

Aubameyang skriver selv, at han fik sygdommen, da han for nylig var samlet med Gabons landshold.

- Jeg har været på hospitalet et par dage i denne uge, men jeg har det bedre, for hver dag der går, takket være de fantastiske længer, der opdagede og behandlede sygdommen så hurtigt.

- Jeg har ikke følt mig tilpas de sidste par uger, men vender tilbage stærkere end nogensinde snart, skriver Aubameyang på Instagram.

Angriberen startede inde og spillede 75 minutter mod Liverpool i den første kamp efter landsholdspausen i starten af april.

I det efterfølgende opgør blev det kun til et kvarter mod Slavia Prag i Europa League, og mod Sheffield United i den forgangne weekend var Aubameyang slet ikke med.

Det er han heller ikke torsdag aften, hvor Arsenal igen møder Slavia Prag i Europa League-kvartfinalerne.

Det første opgør mod tjekkerne, der har danske Alexander Bah i truppen, endte 1-1.

På lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben. Se med her (PLUS+)