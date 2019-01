Sur spanier sender Chelsea videre

Storklubben Chelsea er klar til fjerde runde i FA Cuppen efter en 2-0-sejr på hjemmebane over Nottingham Forest fra Englands næstbedste række.

Spanieren Alvaro Morata blev dobbelt målscorer for Chelsea, men han havde chancer til et hattrick og mere til.

På trods af sin rolle som dobbelt målscorer virkede Alvaro Morata alt andet end tilfreds, da han blev skiftet ud med et kvarter tilbage af kampen. Spanieren gik direkte i omklædningsrummet og så ikke holdkammeraterne køre sejren hjem.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen spillede hele kampen i Chelseas centrale forsvar, hvor han dog ikke blev udsat for store udfordringer. Det var 11. gang i sæsonen, at han fik spilletid for Chelsea.

Stort set hele første halvleg var et langt stormløb mod Nottinghams mål, men skarpheden manglede hos favoritterne.

Efter mange gode tilbud så det endelig ud til, at Chelsea ville bryde dødvandet efter en halv time. Ruben Loftus-Cheek blev savet midt over i feltet, hvilket korrekt udløste et straffespark.

Rutinerede Cesc Fabregas var dog ikke skarpere end sine holdkammerater. Med et spark lige i målmandshøjde blev keeper Luke Steele den store i den duel, da han flot dykkede mod sin egen højre side for at redde bolden til hjørnespark.

Alvaro Morata var en af de store syndere foran mål før pausen, men fire minutter inde i anden halvleg fik han åbnet kampens målkonto. Her styrede han et indlæg fra stortalentet Callum Hudson-Odoi i mål.

Da Chelsea fordoblede føringen ti minutter senere var det efter samme opskrift.

Herfra stilnede det mere af. Og da en surmulende Morata blev skiftet ud til fordel for en forsvarsspiller, handlede det om at få tiden til at gå.

Anderledes stil var der over Cesc Fabregas' udskiftning ti minutter senere.

Ydmygt lignede han en mand, der formentlig vidste, at han havde spillet sin sidste kamp for Chelsea, selv om intet endnu er officielt for offentligheden.

Mens Chelsea altså endte med en sikker sejr, er Southamptons skæbne i FA Cuppen stadig uvis. Danskerklubben spillede lørdag 2-2 ude mod Derby og skal ud i en omkamp.

Uden karantæneramte Pierre-Emile Højbjerg, men med Jannik Vestergaard i startopstillingen så Premier League-klubben ud til at være på sikker kurs mod næste runde, da Nathan Redmond med sit andet mål bragte Southampton på 2-0 kort inde i anden halvleg.

Frank Lampards mandskab svarede dog effektivt igen og scorede to gange i løbet af tre minutter ved først Jack Marriott og siden Tom Lawrence.

Se også: Dansk traditionsklub tæt på salg: - Vil investere massivt

Se også: Efter stor protest: FCK i kæmpe kovending