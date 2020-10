Svarer igen: Det er mig uforståeligt

Casper Sloth kan ikke genkende den måde, som Notts Countys Neal Ardley har beskrevet danskerens exit fra den engelske klub.

Tidligere på ugen fik danskeren nemlig ophævet sin kontrakt med den engelske klub, og forklaringen lød i første omgang på, at det var af personlige årsager.

Men i løbet af ugen har klubbens manager, Neal Ardley, hævdet, at bruddet mest af alt skyldtes Casper Sloths utilfredshed med ikke at være i truppen til sæsonens første kamp.

- Det er rigtig svært at vide, hvad der går gennem spillernes hoveder. Men når man misser de sidste to uger af opstarten, og man kun har 100 minutter i benene, og andre har 250-300 minutter, og man ikke kan forstå, at man ikke er blandt de 16 mand i truppen, er der noget, der ikke helt stemmer.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er første gang for mig og min stab. Det er mærkeligt, sagde Neal Ardley blandt andet til Nottingham Post.

Men det billede kan Sloth ikke genkende. Hans opfattelse af bruddet er noget anderledes.

- Det er to meget forskellige opfattelser af forløbet og situationen, og jeg er bestemt ikke enig i det, der bliver udtalt. Selvfølgelig har det intet at gøre med, at jeg ikke var med i den første kamp. Det er mig uforståeligt, hvordan han kan udtale det, skriver Casper Sloth til tipsbladet.dk og uddyber:

- Der var nogle personlige ting, hvilket jeg ikke ønsker at uddybe nærmere, blandt andet den nuværende situation med Covid-19. Det er et afsluttet kapitel for mig og mit fulde fokus er fremadrettet.

Det blev kun til halvanden måned i Notts County for Caper Sloth, der forinden stod kontraktløs i syv måneder. Nu står han igen uden kontrakt, men han har allerede tænkt en del over, hvad der skal ske nu.

- Selvfølgelig har jeg det. Det er som sagt ikke en beslutning, som er truffet, fordi jeg ikke er med i en kamp. Det har været under overvejelse i noget tid, selvom jeg kun har været her kort.

- Mine planer for fremtiden holder jeg for mig selv lige nu, lyder det fra Casper Sloth.

Tidligere har Casper Sloth, 28 år, spillet for AGF, Leeds, AaB, Silkeborg IF og Motherwell.

Uro i kulissen: Bagom Ståles chokfyring