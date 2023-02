Svensker går viralt: Hyldes for særligt interview

Watford-spilleren Ken Sema bliver hyldet vidt og bredt for sit interview efter sejren over West Bromwich

Ken Sema brændte banen af og scorede to mål, da Watford mandag slog West Bromwich i den næstbedste engelske række, The Championship.

Men efter kampen er svenskeren gået viralt på sociale medier af en helt anden årsag.

Efter kampen gav Ken Sema et tv-interview, som har kastet bunkevis af kærlighed af sig.

Årsagen er, at han valgte at lade sig interviewe, selvom han stammer.

- Jeg har fået en masse kærlighed for videoen, og det er bare rart. Jeg havde ikke lige set det komme, at det ville blive stort og viralt, siger han til Fotbollskanalen.

På trods af sin talelidelse havde Ken Sema ingen betænkeligheder ved at stille op til interviewet.

- Jeg har aldrig set min stammen som en udfordring. Jeg er ikke genert. Jeg har altid været mig selv, siger han.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Han glæder sig dog over opmærksomheden.

- Hvis jeg kan inspirere andre, som kan have problemer med at tale foran andre, så er det kun positivt. Det har været rart at modtage den kærlighed, som jeg har fået.

- Jeg gav interviewet, og det gik som det gik. Men det er rart at folk er blevet inspirerede og måske kan genkende dem selv, siger den 29-årig Watford-spiller.

Watford ligger i øjeblikket nummer syv i Championship og er en af de mange klubber, der kæmper om en plads i Premier League i næste sæson.