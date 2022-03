Tårevædet fodboldstjerne takker for britisk indsats i Ukraine

Det var en tårevædet Andriy Yarmolenko, der søndag eftermiddag sank i knæ og blev hyldet af holdkammerater efter at have åbnet scoringen mod Aston Villa i Premier League.

West Ham-kantspilleren var tydeligt berørt og benyttede efter 2-1-sejren et interview til at takke for den britiske indsats i Ukraine-konflikten.

- Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Jeg vil bare gerne takke mine holdkammerater, som støtter mig hver dag. Også et tak til West Ham-fansene, som også støtter mig og Ukraine, og tak til det britiske folk, for vi føler jeres støtte, siger han.

De seneste uger har ikke været lette for kantspilleren, som har måttet se til fra sidelinjen, mens russiske soldater har invaderet Ukraine, hvor både civile og soldater har mistet livet.

- Det var meget følelsesladet for mig på grund af situationen i mit hjemland, siger han om sit mål.

- Det er meget svært for mig lige nu at være 100 procent fokuseret på fodbold hver dag, for russiske soldater slår det ukrainske folk ihjel.

Yarmolenko fik orlov fra tjansen som fodboldstjerne for at få tid til at hjælpe familiemedlemmer ud af landet, efter at russiske styrker blev beordret ind i Ukraine 26. februar.

- Siden 26. februar har jeg været nødt til at hvile mig i fire dage, for det var helt umuligt at træne med. Jeg kunne ikke tænke på andet end min familie og mit folk. Men jeg prøver bare at give det hele, når jeg er på banen, siger han.

West Ham slog Aston Villa 2-1. Ud over Yarmolenko scorede også Pablo Fornals for London-klubben, inden Jacob Ramsey formåede at reducere til 1-2, kort tid før dommeren fløjtede kampen af.