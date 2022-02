Taber hovedet totalt: Amok på banen

Der var drama for alle pengene, da Oldham lørdag tog imod Bradford i Englands fjerdebedste række, League Two.

Her kunne hjemmeholdets tilskuere glæde sig over den 2-0-sejr, der lige akkurat sendte 'The Latics' over stregen, men det var begivenhederne i anden halvleg, der blev kampens store samtaleemne.

Efter 71 minutter tabte Bradfords Paudie O'Connor fuldstændig sutten, da han sendte en modspiller i græsset. Det affødte et større sammenstød mellem de to holds spillere, og da røgen havde lagt sig, måtte O'Connor en tur i bad, efter at kampens dommer, Anthony Backhouse havde været en tur i lommen efter det røde kort.

Se det dramatiske optrin i videoen øverst i denne artikel

Balladen får dog også et efterspil.

Således har det engelske fodboldforbund, FA, meddelt, at man åbner en sag mod de to klubber ovenpå håndgemænget.

'Det er påstået, at begge klubber undlod at sikre, at deres spillere opførte sig på en ordentlig og undgik provokationer i det 70. minut'.

Fristen for klubbernes forsvar udløber 28. februar.

- Ingen fortjener det her