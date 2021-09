Tabte 60 mio. og faldt i igen

Et lille odds her og der blev til mange. Og de blev ikke ved med at være små.

Pludselig var 60 millioner kroner forsvundet fra Premier League-kæmpen Paul Merson, der havde sin storhedstid på 90'erne fodboldbaner.

I selvsamme periode havde han sin absolutte nedtur på bettingfronten, og for nylig faldt han nok engang i gambling-gabet.

- Det er en sygdom. Da jeg begyndte som 16-årig troede jeg, at jeg var en forfærdelig person. Jo mere jeg gamblede, desto mere mistede jeg af mig selv og lukkede mig inde i mig selv, siger han til britisk morgenfjersyn, og fortæller så, hvordan han - usmart - forsøgte at komme ud af den sindstilstand.

- Jeg drak og gamblede. Mit liv gik så meget op og ned. Jeg spillede foran tusindvis af fans og scorede mål, og da jeg så gik fra banen, tænkte jeg: 'Hvad så nu?'

Merson havde stor succes i Arsenal. Foto: Allsport/Getty Images

Hos Daily Mail fortalte han desuden, hvordan han brugte en hel dag i spillehallen, mens konen Lorraine var i fødsel, og at han havde klaret en spillegæld ved at sælge sin Arsenal-blazer og melde den stjålet for så at score penge fra forsikringsselskabet.

Han var i kæmpe krise - og konstant påvirket af kokain - da konen ringede til daværende Arsenal-manager George Graham. Efter en sidste vanvidstur på stoffer og alkohol tog han imod hjælp.

I morgenshowet fremviste han et brev, som han havde skrevet, da det så allermest sort ud.

Brevet Jeg bliver nødt til at stoppe med at gamble. Jeg elsker min kone og mine børn, og jeg er så glad, når vi er sammen. Det var mit lykkeligste øjeblik i mange år, da vi var i Orlando sammen. For jeg gamblede ikke, jeg hader mig selv, når jeg gør det. Hjælp mig. Jeg bliver nødt til at betale alle tilbage og skaffe et hus til min familie. Please hjælp mig.

Efter oplæsning af brevet måtte han synke en klump for at tale videre.

Merson fortalte, hvor ængstelig han var blevet under den britiske nedlukning. Han ville så gerne købe et hus i stedet for at leje et sted, og der så han kun en vej for at skrabe penge sammen: Gambling.

- Jeg tænkte, at vi aldrig kom ud igen. Og jeg tabte alt. Det var sørgeligt.

Han har selv udelukket sig fra spil nu og opfordrer folk med samme problem til at gøre det samme.

Merson arbejder i dag som ekspert hos Sky Sports og har efter eget udsagn ikke rørt kokain i 27 år, alkohol i to år og gambling i et år.

Hans tid på fodboldbanen kan ingen tage fra ham, og der nåede han over 500 kampe i sin professionelle klubkarriere samt 21 landskampe. Det var Mersons personlige problemer, der gjorde, at han kun spillede fire landskampe fra 1993-1997.

Symptomer på ludomani Hvis du kan relatere til mindst tre af de nedenstående punkter, kan det være et tegn på, at du enten har eller risikere at få et spilleproblem. - Du tænker på spil meget af tiden, og bruger mere tid på det end du egentlig vil. - Du spiller for flere penge end du egentlig har. - For at beholde spændingen spiller du altid for store summer. - Du har flere gage mislykkes med at stoppe med at spille. - Du bliver rastløs eller irriteret når du prøver at stoppe med at spille. - Du spiller for at undgå at tænke på dine problemer. - Du lyver for dine nærmeste om dit spilleforbrug. - Du har mistet venner, dit job, en uddannelse eller en karrieremulighed på grund af dit spil. - Du regner med at andre kan give dig penge for at løse en økonomisk krise, som er opstået grundet dit spil.