Tæt på døden: - Jeg ville slå mig selv ihjel

Den tidligere Arsenal-spiller Paul Merson var meget tæt på at tage sit eget liv for et år siden, da han kæmpede med alvorlige alkoholproblemer.

Det skriver han i en klumme for Daily Star i andledningen af, at engelsk fodbold i weekenden sætter fokus på psykiske problemer.

- Mandag har jeg været ædru i et år. Men på denne tid sidste år ville jeg slå mig selv ihjel, skriver han og uddyber, hvordan han planlagde at gøre en ende på livet.

- Jeg kunne ikke mere. Jeg kunne ikke se en udvej. Jeg havde pillerne i min hånd. Jeg tog ikke nok, til at det kunne gøre noget, men jeg havde dem der. Med vodka. Det var skræmmende, skriver han.

Paul Merson (tv) i duel med Liverpools Phil Babb i en kamp for Middlesbrough. Foto: IAN HODGSON/Ritzau Scanpix

Historien kan måske virke bekendt.

For i 2007 fortalte Paul Merson ligeledes, hvordan han havde skrevet afskedsbrev til konen forud for et planlagt selvmord. Også dengang kæmpede han med alkohol - ligesom gambling også var med til at skubbe ham hen mod kanten.

Dengang fortrød han, og det gjorde han heldigvis også for et år siden.

- Det var kun på grund af mine børn - og min kone. Og en lille smule bevidsthed, at jeg ikke gjorde det. Måske også frygt. Jeg var bange for at gøre det. Når du er det sted, kan du ikke se en udvej. Men jeg har værktøjerne nu. Hvis jeg kommer i en virkelig dårlig situation, så ved jeg, at det går over.

Han skriver videre, at han endelig har indset, at han har en psykisk lidelse, og at han håber, at andre med samme problemer kan blive hjulpet af, at han fortæller sin historie.

51-årige Paul Merson spillede mere end 300 kampe for Arsenal i 80'erne og 90'erne, men nåede også at repræsentere Middlesbrough, Aston Villa og Walsall. På det engelske landshold blev det til 21 kampe. I dag fungerer han som ekspert hos Sky Sports.

De engelske FA Cup-kampe i denne weekend vil blive fløjtet i gang med et enkelt minuts forsinkelse for at gøre opmærksom på udfordringen med psykiske problemer.

Paul Merson i duel med Kim Vilfort i en landskamp. Foto: Kim Agersten

