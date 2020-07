Tæt på Premier League

Thomas Franks Brentford har været flyvende efter coronapausen og hentet fire sejre i fire kampe.

Tæller man sejren over Sheffield Wednesday inden pausen med, har Franks tropper altså vundet fem gange i træk, og danskerkolonien har dermed også spillet sig væsentligt tættere på en direkte oprykning til Premier League i næste sæson.

Tirsdag fortsatte storformen så, da Brentford hjemme på Griffin Park vandt 2-1 over Charlton, der indtager rækkens 18. plads.

Sejren kom dog ikke let for Brentford, der kunne se gæsternes Macauley Bonne bringe Charlton i front efter bare otte minutter. Herfra måtte Franks tropper kæmpe for at vende kampen, og det lignede længe det første pointtab efter coronapausen.

Med et kvarters tid igen lykkedes det dog endelig for hjemmeholdet. Formstærke Said Benrahma blev nedlagt i feltet, inden han selv udlignede fra straffesparkspletten.

Herefter fortsatte Bretford presset, og med kun fem minutter igen kom det forløsende mål så, da midtstopperen Ethan Pinnock headede bolden i kassen til slutstillingen 2-1.

Med resultatet fastholder Thomas Frank og kompagni dermed 3. pladsen i Championship, hvilket foreløbig sikrer holdet en plads i playoff-spillet om den tredje og sidste plads i Premier League.

Brentford har samtidig nu kun to point op til West Bromwich på andenpladsen, der giver direkte oprykning til det forjættede land. West Bromwich kan dog udbygge det forspring, hvis de onsdag slår Derby.

Mads Roerslev Rasmussen, Mathias Jensen og Christian Nørgaard startede alle inde i opgøret, men det var kun Nørgaard, der fik alle 90 minutter. Roerselv og Jensen blev således erstattet af de to danskerkollegaer Henrik Dalsgaard og Emiliano Marcondes efter en times spil.

