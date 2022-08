Tæt på skifte: Dansk stjerne spottet i lufthavn

Mikkel Damsgaard er de seneste dage blevet meldt meget tæt på et skifte til Brentford.

Det ser også ud til at blive en realitet meget snart, da den danske landsholdsspiller nu er på vej til England for at færdiggøre de sidste detaljer, inden han kan kalde sig ny Brentford-spiller.

Det er det italienske medie TUTTOmercatoWEB, der har spottet Mikkel Damsgaard i lufthavnen i Genoa, hvor han sætter sig på en flyvemaskine mod London.

Her skal han gennemgå de sidste detaljer, igennem det obligatoriske lægetjek og sætte sin underskrift på en aftale, der ventes at løbe frem til 2027.

Mikkel Damsgaard kan også se frem til at blive godt betalt i England, da han får en stor årsløn ifølge et italiensk medie. Det kan du læse om HER.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller skiftede fra dansk fodbold til Sampdoria i 2020, hvor der efter sidste års EM-slutrunde var tårnhøje forventninger til danskeren i Italien.

Men en langvarig knæskade ham sænket hans udvikling, og den skal han nu forsøge at kickstarte i Brentford. Søndag tog de hul på den nye sæson mod Leicester i et opgør der endte 2-2.

Hvis aftalen mellem Damsgaard og Brentford kommer på plads i denne uge, som alt tyder på, så kan det være, at han er med i næste weekende, hvor Christian Eriksen og hans Manchester United-mandskab kommer på besøg.

I Sampdoria blev det til knap 50 kampe og to mål for den danske offensivspiller.