Taler om Eriksen-rygte

Der har været en lang række rygter om Christian Eriksens fremtid i løbet af de seneste måneder, og forleden kunne den engelske avis The Telegraph skrive om, at endnu en klub havde meldt sig i jagten på den danske landsholdsstjerne.

Leicester City, der allerede har Kasper Schmeichel på holdkortet, skulle nemlig være ude efter Christian Eriksen.

Leicesters belgiske midtbanespiller Dennis Praet er blevet skadet, og manager Brendan Rodgers er ude efter en afløser. Men klubbens økonomi kan besværliggøre det, siger træneren ifølge blandt andre Leicestershire Live, da han forholder sig til klubbens transferplaner.

Nu taler Brendan Rodgers om sine transferplaner. Foto: Ritzau Scanpix

- Hvis vi kunne hente en offensiv midtbanespiller i dette transfervindue, ville det være fantastisk, siger Brendan Rodgers og fortsætter.

- Det er selvfølgelig meget vanskeligt. Vi er altid optimistiske her, men man skal også være realistiske. Nogle vil være uden for vores prisklasse, og vi kan ikke gøre det. Hvis der er nogen til rådighed, der kan komme ind og støtte os i denne periode, vil vi se på at gøre det.

- Vi ser mange navne, der rygtes på vej hertil. Vi kan ikke gå udover vores marked, og det er bare den økonomiske situation, vi er i som klub. Det betyder ikke, at vi ikke kan få meget gode spillere. Vores rekruttering har været fantastisk med hensyn til de spillere, vi har hentet ind, på det marked, vi opererer på.

- Dette vil være et vanskeligt transfervindue, men i løbet af de næste par uger er der muligvis en spiller, der kan støtte os i den anden halvdel af sæsonen.

Ifølge den italienske transferjournalist Fabrizio Romano har Inter gjort det klart over for Eriksens bejlere - heriblandt Tottenham og Leicester - at de skal betale hele danskerens løn i løbet af en eventuel lejeperiode. Det er det, Leicester ikke nødvendigvis har råd til, siger Rodgers.

Leicester City er aktuelt nummer tre i Premier League.