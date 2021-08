Tamme United får tre point

Uden tilbagevendte Cristiano Ronaldo i truppen vandt Manchester United søndag aften 1-0 over Wolverhampton på udebane i Premier League.

En sen scoring af Mason Greenwood var nok til at tage alle tre point efter en kamp, hvor Wolverhampton-spillerne vil ærgre sig voldsomt over, at deres store chancer ikke blev omsat til mål og point.

United har nu syv point efter tre kampe og rykker op på siden af titelrivalerne Liverpool og Chelsea.

Med nederlaget er Wolverhampton stadig uden point i sæsonen efter tre nederlag på 0-1.

Hjemmeholdet kom ellers flyvende ud fra kampens start og skabte flere store chancer i det første kvarter.

Særligt efter fem minutter kom Raúl Jiménez meget tæt på. Han fik bolden på en kontra efter et hjørnespark, satte Fred fuldstændig af og udplacerede målmanden, men på stregen blev skuddet reddet af en United-spiller.

Derfor var det også Wolverhampton, der kunne gå skuffet til pause ved stillingen 0-0.

Anden halvlegs begyndelse blev ikke nær så livlig som første halvlegs, og begge hold kæmpede med at komme frem til åbne muligheder.

United fik mere og mere overtag i kampen, men med godt 20 minutter tilbage på uret brændte det igen på i United-feltet.

Helt inde i det lille felt steg Romain Saïss til vejrs efter et hjørnespark, men headede lige på David De Gea. Returbolden faldt også ned til forsvarsspilleren, der få meter fra målet brændte igen efter en fantastisk hurtig reaktion af De Gea.

Men på trods af de store Wolverhampton-muligheder undervejs var det United, der kom i front.

Med ti minutter igen modtog 19-årige Mason Greenwood bolden på højrekanten. Han rykkede ind i feltet, tog et skarpt træk til højre og sparkede bolden i netmaskerne.

Skuddet så egentlig ud til at ville gå forbi fjerneste stolpe, men Wolverhampton-målmandens forsøg på en redning endte i stedet med at sende bolden i mål.

Den lussing kunne Wolverhampton ikke rejse sig fra og måtte gå fra banen med endnu et smalt nederlag.



Efter landskampspausen kan Cristiano Ronaldo få comeback i Manchester United-trøjen den 11. september, hvor Red Devils spiller hjemme mod Newcastle i Premier League.

En tidligere holdkammerat mener, at portugiserens tilbagekomst er 'gaven over alle gaver'.