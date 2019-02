Thomas Frank nomineret til pris efter stærk periode

Thomas Frank fik en frygtelig svær start på managerlivet i Brentford tilbage i efteråret sidste år, men sidenhen har den tidligere Brøndby-træner fået vendt skuden, og januar gik Brentford ubesejret igennem. Det har nu kastet en nominering af sig.

Brentford oplyser på sin hjemmeside, at Thomas Frank er blevet nomineret til månedens manager i the Championship for januar.

Her er danskeren oppe imod Tony Mowbray, Lee Johnson og Graham Potter, som henholdsvis står i spidsen for Blackburn, Bristol City og Swansea. Vinderen vil blive fundet fredag morgen.

I øjeblikket er Brentford på 17. pladsen i the Championship, hvor der efterhånden er lagt en fornuftig afstand til nedrykningspladserne. Derudover er klubben også videre i FA Cuppen, hvor der i midten af februar venter et opgør på udebane mod Swansea.

