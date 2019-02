Thomas Franks Brentford brændte sammen i FA Cuppen

Det begyndte så godt for Thomas Franks Brentford i FA Cup-kampen mod Swansea, men det endte helt skidt for danskerklubben, som blev slået ud med en øretæve på 1-4.



Efter første halvleg stod der ellers 1-0 til Brentford på en scoring af Oliver Watkins, som blev sat op af Maupay, og så begyndte det sådan set at se rigtig lyst ud for London-klubben, men i anden halvleg vendte det rundt.



Allerede fire minutter efter pausen, hvor Daniels ikke så godt ud efter et frispark, og fire minutter yderligere stod der 2-1 til Swansea på en scoring af James, og det skulle blive endnu værre for Brentford lidt efter.



Efter godt en times spil gjorde Ngoyo det hele meget svært for sine holdkammerater, da han blev smidt ud og reducerede Brentford til 10 mand. Det udnyttede Swansea til at score to mål mere, og så var kampen ellers lukket.



Dermed kan Brentford nu koncentrere sig udelukkende om deres kampe i den næstbedste engelske række.



Dagens øvrige FA Cup-kampe bød endvidere på en sejr til Wolverhampton over Bristol City på 1-0 og en 2-0-sejr til Crystal Palace over Doncaster.

