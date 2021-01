Til tops i Premier League

Leicester fortsætter med at drille mastodonterne i England, og i det næste døgn kan Kasper Schmeichel og holdkammeraterne endda sole sig på Premier Leagues førsteplads.

Det blev en kendsgerning med tirsdagens hjemmesejr på 2-0 over Chelsea. Den sendte Leicester på førstepladsen med 38 point for 19 kampe foran Manchester United med 37 point for 18 kampe.

Derefter følger Manchester City med 35 point for 17 kampe. United kan onsdag tage førstepladsen tilbage, og snubler holdet ude mod Fulham, kan Manchester City stryge til tops ved at slå Aston Villa.

Men Leicester fortjener at kunne nyde udsigten fra toppen efter den overbevisende sejr over Chelsea.

Chelsea investerede stort inden sæsonen i håbet om at spille en rolle helt fremme i tabellen, men i stedet begynder sædet så småt at brænde under manager Frank Lampard. Den aktuelle ottendeplads med 29 point for 19 kampe er langtfra tilfredsstillende.

Allerede efter fem minutter grundlagde Leicester sejren. Efter en kikset afslutning havnede bolden lige uden for feltet hos Wilfred Ndidi, der med et urent spark ramte indersiden af stolpen, før bolden gik i mål.

Leicester skabte klart mest, og James Maddison var tæt på at fordoble føringen, men hans skud traf overliggeren.

James Maddison ramte først overliggeren, og siden scorede han til 2-0. Foto: Tim Keeton/Ritzau Scanpix

Fem minutter før pausen kom Maddison så på tavlen. Marc Albrighton løftede bolden frem i feltet, hvor Maddison klinisk scorede til 2-0.

Jamie Vardy var også tæt på, men hans lidt nonchalante lob over keeper Edouard Mendy blev ikke belønnet med mål.

Chelsea, der havde Andreas Christensen på bænken i hele kampen, kom sjældent til chancer, og Kasper Schmeichel var på plads med en parade, da der var brug for det efter et hjørnespark, hvor Thiago Silva headede mod mål.

Grafik: Sofascore

I anden halvleg var Chelsea pisket frem, men Leicester havde for det meste succes med at afvise London-mandskabet.

Midtvejs blev Hakim Ziyech og Timo Werner sendt på banen, men heller ikke de kunne gøre en forskel.

Werner sendte ganske vist bolden i mål fem minutter før tid, men VAR afslørede, at han var i marginal offsideposition. Nærmere kom Chelsea ikke.