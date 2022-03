Tilbage efter seks år

Real Madrid-legenden Roberto Carlos skal snøre fodboldstøvlerne endnu en gang.

Den i dag 48-årige venstreback har således sat sig selv til salg på eBay Dream Transfer, hvor interesserede klubber havde muligheden for en kamp med ham:

- Jeg har trænet i flere uger for at blive klar. Jeg er lidt nervøs, da det er min første kamp i seks år, siger Roberto Carlos til The Sun.

Interesserede klubber betalte 45 kroner for en kupon. Blandt alle kuponerne blev der trukket en vinder, og her endte non league-holdet Bull in the Barne United med Roberto Carlos' fodboldkundskaber:

- Jeg kan ikke vente med at møde holdet, jeg skal spille med og selvfølgelig også holdet, vi skal spille imod, siger han.

Det var Liam Turnell fra Bull in the Barne United, som opfordrede holdets træner til at købe en kupon:

- Jeg er helt sikker på, at nogen af modstanderne vil forsøge at gøre indtryk på ham. At have den erfaring og tekniske formåen, så ser jeg frem til at spille med ham, og så ved jeg, at hvis jeg laver det der udmagrende løb ned af flanken, så er der en, som kan ramme mig, siger Liam Turnell til The Sun.

Den tidligere engelske angriber Eni Aluko vil også snøre støvlerne igen, da han også stiller op for et hold, som har vundet lotteriet om ham.

Pengene fra eBay Dream Transfer går ubeskåret til velgørenhedsprojektet Football Beyond Borders, der igennem fodbold forsøger at hjælpe unge mennesker på tværs af England.

Thomas Gravesen: Roberto Carlos er den bedste på sin position nogensinde

Utroligt mirakel: Stjernen er tilbage

Første gang i 22 år