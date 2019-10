To mænd anholdt: Skandale-kamp skal spilles forfra

Allerede inden sæsonens FA Cup er skudt ordentligt i gang, blev den traditionsrige engelske pokalturnering lørdag ramt af en skandale, da spillerne fra Haringey Borough forlod banen i kvalifikationskampen mod Yeovil Town.

Hjemmeholdets målmand, Douglas Pajetat, blev udsat for racistiske tilråb og var mål for spyt og kasteskyts i forbindelse med et straffespark til Yeovil Town.

Det fik Haringey Boroughs manager, Tom Loizou, til at trække sine spillere ud af kampen, efter udeholdet havde omsat straffesparket til scoring.

Men scoringen kommer ikke til at stå.

Det engelske fodboldforbund, FA, har således besluttet, at kampen, der gælder en plads i FA Cuppens første runde, skal spilles helt forfra, selvom der var spillet mere end 2/3 af kampen, da den blev afbrudt.

Foto: Ritzau Scanpix

To mænd anholdt

Kampen skal spilles om på tirsdag, lyder det fra FA, der også oplyser, at to mænd er anholdt i sagen om racisme.

Ifølge Metropolitan Police er der tale om en to mænd på 23 og 26 år, der begge blev anholdt mandag i området omkring Yeovil i det sydvestlige England.

- To mænd er anholdt her til morgen (mandag, red.) som følge af efterforskning af racistiske kommentarer i løbet af kampen mellem Haringey Borough FC og Yeovil Town lørdag. De er begge i varetægt på en politistation i Somerset, lyder det fra politiet, der samtidig opfordrer vidner til at melde sig med oplysninger.

Da kampen blev endeligt afblæst lørdag, gik begge holds spillere tilbage på banen i fælles flok, og Yeovil Town har efterfølgende taget skarpt afstand fra tilhængernes racistiske opførsel.

