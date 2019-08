Tøfting håber på overlevelse: - Forfærdelig deroute

Bolton Wanderers er det hold, der har tilbragt flest sæsoner i Premier League uden at vinde ligaen.

Og medmindre klubben bliver reddet i sidste øjeblik, så kommer de heller aldrig til det.

Uden en pengeindsprøjtning må klubben trække sig ud af ligasystemet og sige farvel til 150 ansatte.

Det skriver engelske The Telegraph.

Klubben er nemlig kommet i økonomisk uføre, og har svært ved at betale lønninger til spillere og stab.

Stig Tøfting spillede i klubben i 2002/2003 sæsonen, og han er ærgerlig over situationen i sin gamle klub.

- Det er en forfærdelig deroute, de er på. Jeg håber da på, de kan klare den, udtaler Tøfting til Ekstra Bladet.

Der er grund til de bøjede hoveder i Bolton for tiden. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Stig Tøfting håber, at Bolton klarer det trods en forfærdelig deroute. Foto: Ernst van Norde

Store lokale konsekvenser

Klubbens administrator, Paul Appleton, er særdeles ærgerlig på lokalområdets vegne.

- Det ville ødelægge et samfund, hvor klubben er som et pejlemærke for håb og forventning, sagde han i en udmelding mandag.

Appleton tilføjer, at klubben ikke er i stand til at handle meget mere, og derfor vil lukningen af klubben begynde onsdag.

Selvom det ifølge Tøfting er en ærgerlig situation, skal engelsk fodbold nok klare den, mener han.

- Bolton er jo en hæderkronet klub, men nok mest af navn efterhånden. Engelsk fodbold overlever nok, udtaler han.

Klubben så ellers ud til at være reddet i sidste uge, da et salg af klubben og dets hotel skulle være på plads.

Køberen sprang dog fra lørdag, og siden da har det set overordentligt svært ud for klubbens overlevelse.

Og de dårlige nyheder har stået i kø for Bolton.

Den engelske klub blev fratrukket 12 point ved sæsonstart grundet de økonomiske og ledelsesmæssige problemer.

I sidste uge sagde trænerne op i klubben, og ugen inden da kom det frem, at klubben nu kun råder over fem seniorspillere.

Paul Appleton udsendte en udmelding tirsdag formiddag, hvor han skriver, at der stadig er forhandlinger i gang mellem de parter, der kan redde klubbens fremtid.