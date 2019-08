Toptræner vild med Eriksen

Christian Eriksen har været en af sommerens helt store transferemner i international fodbold. Først var det den spanske storklub Real Madrid, der var interesseret i danskeren. Senere var Manchester United tæt på Eriksen, og senest er Juventus kommet på banen i kampen om danskerens underskrift.

Men ifølge de to danske fodboldeksperter på 6’eren Mikkel Bischoff og Morten Bruun har Christian Eriksen ikke travlt. Han er nemlig så eftertragtet grundet hans kontraktudløb med Tottenham næste sommer, at han kun vil blive mere eftertragtet med tiden, vurderer de.

- Han er i en position, hvor hans kontrakt udløber om et år, og han er sikker på, at han kommer til at spille i Tottenham, selvom han ikke bliver der hele året, fordi han er så dygtig en spiller. Det så vi også, at han kom ind her forleden, siger Mikkel Bischoff til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, at han står i en fuldstændig fantastisk position. Det kan godt være, at de klubber, som han måske håbede gerne ville have ham, ikke rigtigt vil have ham alligevel, men han vil jo kun blive endnu mere eftertragtet til næste sommer, hvis han bliver gratis.

Ingen skam at blive

Ifølge Mikkel Bischoffs kollega Morten Bruun er det dog ingen skam, hvis Christian Eriksen skulle ende med at blive i Tottenham. Faktisk håber han mest på, at danskeren bliver i det engelske.

- Jeg vil kunne få øje på større katastrofer for Eriksen, end hvis han skulle blive i Tottenham. Det ser jo også ud til, at de vil bruge ham. Det er jo ikke fordi, at Tottenham vil lægge ham på is, så det er jo ikke sådan, at han kan se frem til et år på sidelinjen, fordi Tottenham skulle være sure på ham. Det er der jo intet, der tyder på, siger Morten Bruun til Ekstra Bladet.

- Dybest set synes jeg, at han skal blive i Tottenham. Jeg synes, at det hele er ideelt for ham i Tottenham, og han spiller i en klub. som stadigvæk har et stort uforløst potentiale, som han i den grad kan være med til at forløse. Jeg tænker, at han må have det som blommen i et æg.

- Men jeg kan da godt forstå, at han er fristet, hvis det er Real Madrid eller FC Barcelona, men efterhånden begynder vi jo at tvivle på, hvor varme de er på ham.

Det er endnu uvist, hvorvidt Christian Eriksen bliver under Mauricio Pochettinos vinger i Tottenham. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Mikkel Bischoff er sikker på, at den 27-årige danske stjerne også vil få en nøglerolle hos de mangeårige italienske mestre, og han vil derfor fortsat have udsigt til en masse spilletid trods konkurrence på midtbanen.

- Jeg tror, at han vil komme til at spille under Maurizio Sarri. Jeg kan huske fra sidste år i Premier League, hvor Sarri var rigtig glad for Christian Eriksen og udtalte sig flere gange positivt omkring ham, så hvis de henter ham til næste sommer på en fri transfer med en fuldstændig vanvittig løn, så tror jeg også, at han kommer til at spille fast.

- De har et hav af midtbanespillere nu og her, men mon ikke også, at Juventus allerede skiller sig af med nogle af dem denne sommer, fordi de har så mange, og det virker som om, de gerne vil af med nogle af dem. Så hvis han kommer dertil på en fri transfer, så vil han også spille, hvis de stadig har Sarri, og det er jo så spørgsmålet.

- Det kan man ikke vide, og der kan ske meget i fodbold. Men han vil få en nøglerolle i Juventus, hvis Sarri er træner, lyder det fra Bischoff.

