Toptrænere efterlyser ændring: - Et alvorligt problem

I starten af januar afvikles semifinalerne i den næststørste engelske pokalturnering, Carabao Cup.

I et i forvejen presset program med ligakampe og FA Cup afvikles semifinalerne over to opgør, men det bør ændres, mener to toptrænere.

Tottenhams cheftræner, Antonio Conte, dyster mod italienerens eksklub Chelsea i sine semifinaler.

- Hvis jeg bestemte, ville vi måske kun spille en kamp i stedet for to. Især i den nuværende situation. Men vi må respektere reglerne, siger Conte ifølge Daily Mail.

Flere Chelsea-spillere har været ramt af corona, og det går ud over deres fysiske formåen i kampene, at de ikke har kunnet træne i en periode, vurderer Conte.

- Denne periode bliver meget hård for os. Der er et alvorligt problem med covid-19, men jeg må forsøge at håndtere det, siger italieneren.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, er enig med kollegaen.

- Hvis der er to kampe, så spiller vi to kampe. Men det vil være en hjælp, hvis der kun var en, siger tyskeren ifølge BBC.

Klopp har også før coronapandemien argumenteret for at skære semifinalerne ned til én kamp. Men han føler ikke, at der bliver lyttet.

- Jeg snakker ikke kun om spillernes helbred i år. Jeg har sagt det i seks år eller mere.

- Jeg ville sige det oftere, hvis jeg troede, at det hjalp. Men det gør det ikke. Jeg skaber kun overskrifter med mine budskaber. De ender aldrig det rigtige sted, siger Klopp.

Klopps Liverpool skal op mod Arsenal i sine to semifinaler, der står til at blive afviklet i de to første uger i januar.