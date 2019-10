Tordner mod fodbold-frue: Du stak mig til pressen

Coleen Rooney beskylder Rebekah Vardy for at have lækket private oplysninger til pressen

De engang varme følelser mellem Coleen Rooney og Rebekah Vardy forsvandt som dug for solen onsdag lige før middag.

De to havde via deres fodboldspillende ægtemænd, Wayne Rooney og Jamie Vardy, tilbragt mange timer sammen, men nu er der for alvor malurt i bægret.

For på sine konti på de sociale medier slog Coleen Rooney et opslag op om en masse private informationer, der var blevet lækket til avisen The Sun. Det havde stået på gennem en årrække, og hendes egen undersøgelse af sagen peger entydigt på Rebekah Vardy:

'I et par år nu har nogen, jeg har stolet på til at følge min personlige Instagram-konto, kontinuerligt informeret The Sun om mine private opslag og stories.'

'Der er givet så meget information til dem om mig, mine venner og familie - alt sammen uden min viden eller tilladelse.'

'Efter længe at have forsøgt at finde ud af, hvem det kunne være, fik jeg af forskellige grunde en mistanke,' skriver Coleen Rooney.

Hun gik derfor i gang med systematisk at blokere følgere, så kun den person, mistanken var kastet på, havde adgang til kontoen. Dernæst fabrikerede hun nogle falske historier - og trenden fortsatte. Der kom fortsat historier i The Sun.

'Det har været hårdt at holde det for mig selv og slet ikke kommentere det, specielt når historierne blev lækket. Men det var jeg nødt til. Nu ved jeg med sikkerhed, hvilken konto/person det kom fra.'

'Jeg har gemt screenshots af alle mine stories, der klart viser, at kun en person har set dem.'

'Det er ... Rebekah Vardys konto.'

Coleen Rooney - her sammen med husbond Wayne - er rasende på Rebekah Vardy. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Den beskyldning fik ikke lov til at stå uimodsagt længe, inden Rebekah Vardy reagerede. Hun er selvsagt hverken glad for at blive hængt ud, og hun benægter også at have lækket oplysningerne:

'Som jeg lige har sagt på telefonen, så havde jeg håbet, at du havde ringet til mig om dine tanker.'

'Jeg taler aldrig med nogen om dig, hvilket forskellige journalister, der gennem årene har spurgt mig, kan skrive under på.'

'Hvis du havde mistanke om, at det her skete, kunne du have informeret mig, og jeg kunne have ændret mit kodeord for at se, om det stoppede.'

'Gennem årene har flere personer haft adgang til min konto, og i denne uge har jeg fundet ud af, at jeg fulgte folk, jeg ikke kendte til, og som jeg aldrig ville have fulgt.'

'Jeg prøver ikke at være sjov, men jeg har ikke brug for pengene - hvad ville jeg få ud af at sælge historier om dig?'

'Jeg kunne rigtig godt lide dig, Coleen, og jeg er så oprørt over, at du har valgt at gøre det her, specielt når jeg er højgravid.'

'Jeg væmmes over, at jeg overhovedet behøver at benægte det her.'

'Du skulle have ringet til mig, da det her skete første gang,' skriver Rebekah Vardy og ledsager sit opslag med en emoji af et knust hjerte.

Rebekah Vardy flankerer Jamie, da han med Leicester kunne kalde sig engelsk mester i 2016. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvor dette skænderi stiller Jamie Vardy og Wayne Rooney, vides ikke. Men de er nok heller ikke ligefrem på julekort med hinanden.

Faktisk har de to tidligere diskuteret opslag på de sociale medier.

Således mente den engelske presse, at der tilbage under EM 2016 havde været et møde i EM-lejren mellem Wayne Rooney og Jamie Vardy, hvor Rooney i sin egenskab af anfører bad Vardy om, at hustruen Rebekah ikke skabte røre i lejren med hendes opslag på de sociale medier.

Se også: Stjernens kone har fået nok: - Hjem med dig!

Se også: - Undskyld at vi havde en trekant!

Se også: Rooney taler første gang efter skandalen: Jeg svigtede børnene