Total United-fiasko: CL-drømmen slukket

Huddersfield er for længst rykket ud af den bedste engelske fodboldrække.

Men det stod ikke i vejen for, at danskerklubben søndag spolerede Manchester Uniteds håb om en plads i næste sæsons Champions League-gruppespil.

Her kunne Huddersfield nemlig for første gang siden 26. februar gå fra banen med point, da det på hjemmebane blev til 1-1 mod Ole Gunnar Solskjærs tropper.

Da Chelsea samtidig vandt 3-0 over Watford, kan Manchester United ikke længere nå den vigtige fjerdeplads i tabellen, der giver adgang til den prestigefyldte europæiske turnering.

Storklubben har fire point op til Tottenham på fjerdepladsen med en enkelt kamp tilbage.

Huddersfield har tre danskere på lønningslisten, men det var kun Jonas Lössl, der var med søndag. Målmanden tiltrak sig dog en del opmærksomhed.

Foto: Ritzau Scanpix

Lössl så således ikke alt for godt ud, da Scott McTominay allerede i det ottende minut bragte United foran.

Det skotske midtbanespiller trykkede af fra kanten af feltet, og selv om at danskeren i Huddersfield-målet stod fint placeret, og skuddet ikke var specielt hårdt, formåede Lössl kun delvist at parere med benet, så bolden røg i mål.

Trods enkelte andre muligheder til begge hold blev det første halvlegs eneste mål.

I anden halvleg kom Huddersfield mere ind i kampen, og efter et kvarter gjorde Jonas Lössl skaden fra første halvleg god igen.

Efter en United-dødbold sendte danskeren med et fremragende udspark Isaac Mbenza afsted i dybden, og belgieren sparkede køligt bolden forbi David De Gea til stillingen 1-1. Lössl kunne altså notere sig en yderst sjælden assist.

Det fik Manchester United til at satse mere fremad. Det lykkedes gæsterne at spille sig til adskillige store chancer, men det forløsende mål, der kunne have holdt CL-drømmen i live, kom ikke.

Ruben Loftus-Cheek, David Luiz og Gonzalo Higuain stod for Chelseas mål, da London-klubben søndag vandt over Watford og overtog tredjepladsen i Premier League.

Andreas Christensen spillede hele kampen for Chelsea.

