Trækker sig efter 'upassende' kommentar

Greg Clarke er ikke længere formand for det engelske fodboldforbund (FA).

En upassende kommentar foran en række medlemmer af det britiske parlament fik tirsdag eftermiddag den 63-årige englænder til at trække sig fra posten.

Han var indkaldt i forbindelse med en høring om udfordringen i, at homoseksuelle fodboldspillere chikaneres på sociale medier, hvis de åbent taler om deres seksualitet.

- Hvis jeg ser på, hvad der sker med højtprofilerede kvindelige fodboldspiller og højtprofilerede farvede fodboldspillere og de fornærnelser, de får på sociale medier.. sociale medier er et tag selv ord, lød det fra formanden.

Og det vakte forargelse, for i England er 'coloured' ikke en betegnelse, man bruger om sorte mennesker.

- Mine uacceptable ord foran parlamentet var en bjørnetjeneste til vores spil og til de, der ser, spiller, dømmer og administrerer det, siger Greg Clarke i en pressemeddelelse fra forbundet, hvor han gør det klart, at han har overvejet at trække sig et stykke tid forud for episoden tirsdag - og slutter med en undskyldning.

- Jeg er meget ked af, at jeg har fornærmet de forskellige fællesskab i fodbold. som jeg og andre arbejdede så hårdt for at inkludere, siger han.

Ifølge Sky Sports gik der blot et par minutter fra den upassende kommentar, til parlamentsmedlem Kevin Brennan spurgte, om han ønskede at trække kommentaren tilbage.

- Hvis jeg sagde det, så undskylder jeg dybt for det, svarede Greg Clarke og forklarede det med, at han efter mange års arbejde i USA har vænnet sig til formuleringen.

- Nogle gange falder jeg over ordene, tilføjede Greg Clarke.

Han har været formand for det engelske fodboldforbund siden 2019 og er desuden en blandt flere vicepræsidenter i det internationale fodboldforbund (FIFA).

Peter McCormick overtager posten, mens man finder en permanent løsning i toppen af FA.

Greg Clarke er vicepræsident i FIFA. Foto: Lars Poulsen

