Træner-legende bag danske succeser: Nu er han død

Jim Smith er død.

79 år gammel sov han ind tirsdag efter et sygdomsforløb, og siger det dig ikke noget, så kan det hænge sammen med, at du enten ikke interesserer dig for engelsk fodbold, eller i hvert fald ikke gjorde i 1980'erne og 1990'erne.

Gennem fire årtier fra begyndelsen af 1970'erne stod han i spidsen for flere klubber i de øverste engelske rækker og arbejdede sig til en overordentlig stor mundfuld respekt for så godt som alle i branchen.

I mere end 1400 kampe stod han bag en række klubber som Blackburn Rovers, Birmingham City, Queens Park Rangers, Portsmouth FC, Newcastle United og Derby County.

Se også: Glæd jer! Nu kan I se topfodbold på Ekstra Bladet

Han rykkede op en håndfuld gange - også op i landets bedste række. Han nåede Liga Cup-finalen med QPR i midten af 1980'erne, og han tog et uagtet Derby-mandskab op i Premier League i 1990'erne og sørgede for placeringer i den bedste halvdel af tabellen i flere år i træk.

Smith var manden bag Birminghams salg af Trevor Francis til Nottingham Forest i 1979.

Salget indbragte klubben én million pund, hvilket skrev historie i Storbritannien. Landsholdsspilleren Francis blev den første spiller, der rundede det på det tidspunkt voldsomme transferbeløb.

Det var samme Smith, der fandt på at sætte Ian Wright og Mark Bright sammen i QPR-angrebet, hvilket blev en kæmpe succes for London-klubben.

Jim Smith og Harry Redknapp arbejdede sammen i både Portsmouth og Southampton. Redknapp har kaldt Smith, som arbejdede som hans assistent, for 'mit bedste indkøb nogensinde'. Foto: Paul Ellis/AP/Ritzau Scanpix

I Newcastle hentede han danske Bjørn Kristensen i AGF, og forsvarsklippen, der i klubben bare blev kendt som 'Benny', var en succes under Smiths ledelse. Jim Smith hentede siden Kristensen til Portsmouth, inden den skadesplagede dansker vendte hjem til AaB i midten af 1990'erne.

Da Jim Smith i '95 blev manager i Derby County, sørgede han for at få papir på Jacob Laursen, der kom til klubben fra Silkeborg. De to arbejdede sammen i de succesfulde år i sidste halvdel af 1990'erne, hvor danskeren tilmed blev gjort til anfører, inden han vendte hjem til Danmark og FCK i 2000.

- Jeg har kendt Jim siden teenageårene, og jeg har stået i gæld til ham, siden han bad mig træde til som spillende træner i Boston United, fortæller Howard Wilkinson ifølge The Independent.

- Han var intelligent, passioneret og resolut. Ærlig og altid muntert bekendtskab at være i nærheden af. Først og fremmest var han en sand leder. Han var afholdt af alle omkring sig. En helt igennem nede på jorden-gentleman, fortæller Wilkinson.

Jim Smith har opnået den ære at blive indlemmet i League Managers Association Hall of Fame i engelsk fodbold. En ære for en række udvalgte managers, der gennem særlige bedrifter og/eller mangeårige karrierer har opnået noget specielt.

Listen tæller notabiliteter som Bill Shankly, Alex Ferguson, Bobby Robson, José Mourinho og senest Jürgen Klopp og Josep Guardiola.

Du kan se hele listen her

Se også: Fræk United-legende: Fantastisk, hvis Liverpool dummer sig

'Jeg stoler på Christian!

Se også: Ronaldos søster sender sviner til Liverpool-stjerne

Superligaen Indefra: Brøndby-landsholdsspiller kan blive solgt

Bag om kæmpe-eventet: Det så du ikke på tv

Sad på lokum hele natten før miraklet i Madrid